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Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun öldürdüğü oğlunun mezarındaki yazı dikkat çekti! "Acımadın mı gençliğimize?"

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Sırrı Süreyya Önder'in anma törenine katılan CHP lideri Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun 2 evladının katili olduğu ortaya çıkmıştı. Tengioğlu'nun katlettiği oğlunun Hatay'ın İskenderun ilçesinde yer alan mezarındaki "Analar gününde nasıl kıydın bize, acımadın mı gençliğimize" yazısı dikkat çekti.

İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu (66), gözaltına alınarak Taksim Polis Merkezi'ne götürülmüştü.

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"BU DÜNYA OLSUN SANA DAR"

İçişleri Bakanllığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada 2004 yılında çocukları Barış'ı (19) ve Mutlu'yu (17) silahla vurarak öldüren, 2 çocuğunu da yaralayan S.T.'nin müebbet hapis cezası aldığını ve 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldığını açıklamıştı.

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Babası tarafından öldürülen Barış'ın Hatay'ın İskenderun ilçesinde yer alan mezar taşındaki "Artık yatacak yerim var, bu dünya olsun sana dar. Analar gününde nasıl kıydın bize, acımadın mı gençliğimize" ifadeleri dikkat çekti. (İHA)
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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Özgür Özel saldırı Selçuk Tengioğlu
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