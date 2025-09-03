Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir'i kayıt işlemlerinde yalnız bırakmadı!

Geçtiğimiz haziran ayında yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni kazandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ferdi Zeyrek’in üniversite sınavına giren kızı Nehir Zeyrek’i yalnız bırakmamıştı.

Özgür Özel şimdi de Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'in üniversite kayıt işlemlerinde de yanında oldu. Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir, babasının mesleğini sürdürme hayalini gerçeğe dönüştürdü.

BABASININ MESLEĞİNİ SÜRDÜRECEK

Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "YKS sonuçları açıklandı. Ferdi kardeşimin hepimize emanet olan kızı Nehir’imiz, çok arzu ettiği, baba mesleği olan mimarlığı okumak için gerekli puanı aldı. Hepimizin gözü aydın" ifadelerini kullanmıştı.