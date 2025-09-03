HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir'i kayıt işlemlerinde yalnız bırakmadı!

Geçtiğimiz haziran ayında yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek, babasının mesleğini sürdürme hayalini gerçeğe dönüştürdü. CHP lideri Özgür Özel, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni kazanan Nehir Zeyrek'i üniversite kayıt işlemleri sırasında eşlik etti.

Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir'i kayıt işlemlerinde yalnız bırakmadı!
Cansu Akalp

Geçtiğimiz haziran ayında yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni kazandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ferdi Zeyrek’in üniversite sınavına giren kızı Nehir Zeyrek’i yalnız bırakmamıştı.

Özgür Özel, Ferdi Zeyrek in kızı Nehir i kayıt işlemlerinde yalnız bırakmadı! 1

Özgür Özel şimdi de Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'in üniversite kayıt işlemlerinde de yanında oldu. Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir, babasının mesleğini sürdürme hayalini gerçeğe dönüştürdü.

BABASININ MESLEĞİNİ SÜRDÜRECEK

Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "YKS sonuçları açıklandı. Ferdi kardeşimin hepimize emanet olan kızı Nehir’imiz, çok arzu ettiği, baba mesleği olan mimarlığı okumak için gerekli puanı aldı. Hepimizin gözü aydın" ifadelerini kullanmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İmamoğlu isim vermeden Gürsel Tekin'e yüklendiİmamoğlu isim vermeden Gürsel Tekin'e yüklendi
Kavşağa çıkan otomobili adeta biçti, sürücü araçtan fırladı: 3 yaralıKavşağa çıkan otomobili adeta biçti, sürücü araçtan fırladı: 3 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Ferdi Zeyrek Nehir Zeyrek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'de de satılıyor! Avrupa ülkesi harekete geçti: Çocuklara satışı tamamen yasaklanıyor

Türkiye'de de satılıyor! Avrupa ülkesi harekete geçti: Çocuklara satışı tamamen yasaklanıyor

Milli takımda skandal! Maç oynanırken kenarda yumruk yumruğa birbirlerine girdiler

Milli takımda skandal! Maç oynanırken kenarda yumruk yumruğa birbirlerine girdiler

Özel 'ihraç ettik' demişti! Gürsel Tekin: 'Göreve başladık'

Özel 'ihraç ettik' demişti! Gürsel Tekin: 'Göreve başladık'

CHP'li 81 il başkanı İstanbul'a çağrıldı!

CHP'li 81 il başkanı İstanbul'a çağrıldı!

“Kürdistan işgalden kurtulacak” dedi sözleri büyük tepki çekti! Yurt dışında kaçak, kim bu İbrahim Halil Baran!

“Kürdistan işgalden kurtulacak” dedi sözleri büyük tepki çekti! Yurt dışında kaçak, kim bu İbrahim Halil Baran!

CHP'li iki belediyeye operasyon! Gözaltılar var

CHP'li iki belediyeye operasyon! Gözaltılar var

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.