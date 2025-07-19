Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'in sınav sonucunu paylaştı! Babası gibi mimar olacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sınavda yalnız bırakmadığı kızı Nehir Zeyrek'in sınav sonucunu paylaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"YKS sonuçları açıklandı. Ferdi kardeşimin hepimize emanet olan kızı Nehir’imiz, çok arzu ettiği, baba mesleği olan mimarlığı okumak için gerekli puanı aldı. Hepimizin gözü aydın.

Bu sınavda hayal ettiği puanı alan tüm gençlerimizi kutluyorum. Beklediği sonucu alamayanların da üzülmeden, moral bozmadan çalışıp mutlaka başaracaklarına inanıyorum."