Özgür Özel, Financial Times'a konuştu! İşte CHP'nin üç ayaklı ana planı... Seçimler için 'ittifak' sinyali

CHP lideri Özgür Özel Financial Times'a değerlendirmelerde bulundu. Partinin yol haritasını ve İmamoğlu sürecini değerlendiren Özel, CHP'nin 3 ayaklı bir ana planı olduğunu aktardı. Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının adından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yenmek için taban mitingleri ve siyasi ittifaklardan oluşan çok yönlü bir strateji izlediğini söyledi.

İMAMOĞLU YERİNE GEÇECEK BİR ADAYLA İLGİLİ PLANLAMA HENÜZ YOK

İmamoğlu'nun yerine geçecek bir adayla ilgili planlarının olmadığını aktaran Özel, ancak halkın hoşnutsuzluğunun patlamasından sonra onsuz da ivmeyi sürdürmeleri gerektiğini kabul ettiklerini söyledi.

ÖZEL'DEN İTTİFAK SİNYALİ: "TÜM DEMOKRATLARIN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Düzenli gösteriler ve imza kampanyaları düzenlediklerini belirten Özel, Erdoğan'ın AK Parti'si ve ortaklarını yenmeyi başaran türden bir muhalefet koalisyonu kurmaya da açık olduğunu belirtti. "Seçimler yaklaşırken diğer partilerle ittifaka kapalı değiliz. Erdoğan'ı yenmek için tüm demokratların desteğine ihtiyacımız var" diyen Özel, İmamoğlu'nun şu an 2028'de yapılması planlanan bir sonraki cumhurbaşkanlığı oylamasında CHP'nin adayı olmaya devam edeceğini vurguladı.

"EN UYGUN ADAYI BELİRLEYECEĞİZ"

Ancak Özel, hükümetin uygulayacağı bir yasağın İmamoğlu'nun adaylığını imkânsız hale getirmesi durumunda, "En uygun adayı belirleyeceğiz ve İmamoğlu'nun özgürlük kampanyası etrafında bir kampanya yürüteceğiz" dedi.

"KENDİSİNE KARŞI DURANLARI SİNDİREBİLECEĞİ EŞİĞİ GEÇTİK"

Gazete, Özel'in İmamoğlu'nun tutuklanmasını takip eden protestolarda onu böylesine harekete geçiren aynı enerji ve kararlılığı yaydığını belirtti. Özel, "Erdoğan'ın kendisine karşı duranları sindirebileceği eşiği geçtik" derken, "Kriz yönetimi ve direniş bizim işimiz" diye konuştu.

CHP'NİN 3 AYAKLI ANA PLANI

Financial Times, CHP'nin üç ayaklı bir ana planı olduğunu okurlarına aktardı. İlk ayak, İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçime gidilmesi için Erdoğan'ın 2023 Seçimleri'nde topladığından daha fazla olan 30 milyon imzayı toplamak için sembolik bir ulusal kampanyayı içeriyor. Parti yetkililerine göre şu ana kadar 10 milyondan fazla kişi imza verdi.

"DÜNYADA ÇOK AZ ÖRNEK VAR, BU DA ONLARDAN BİRİ OLACAK"

İkinci ayak ise her çarşamba İstanbul'da bir miting düzenlenmesini ve ülke çapında periyodik gösteriler yapılmasını içeriyor. Özel, "Otoriter popülist bir liderin barışçıl gösteriler ve sivil protestolarla nasıl geriletilebileceğine dair dünyada çok az örnek var. Bu da onlardan biri olacak." ifadesini kullandı.

Stratejinin üçüncü ve en zorlu kısmı ise İmamoğlu'nun davasını seçmenler, özellikle de gençler arasında geniş yankı uyandıran bir davaya dönüştürmek ve böylece hükümet üzerindeki baskıyı sürdürmek.