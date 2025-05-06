HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Özgür Özel gündeme getirmişti! Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiasıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama: "İhbar 2024 yılında yapıldı"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugünkü grup toplantısında Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiasını gündeme getirmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili bir açıklama yaptı. İhbarın 2004 yılında yapıldığını ifade eden Emniyet, ihbarcının ise Selçuk Tengioğlu'nu aktardı. Açıklamanın devamında "Söz konusu ihbar, usulüne uygun şekilde değerlendirilmiş, ihbarın somut delilere dayanmadığı, yalnızca kişisel kanaatlere dayalı bir bildirim olduğu" ifadesine yer verildi.

Özgür Özel gündeme getirmişti! Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiasıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama: "İhbar 2024 yılında yapıldı"
Recep Demircan

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugünkü grup toplantısında Ekrem İmamoğlu'na suikast yapılacağı yönündeki bir iddiayı paylaştı. Selçuk Tengioğlu'nun ismini veren Özel'in iddiasına İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama yapıldı.

thumbs_b_c_aaef8cf8e40a11ffa6ad7d82fcdb6c30

"HERHANGİ BİR YASAL MÜRACAATLARININ OLMAYACAĞINI BİLDİRDİLER"

İhbarın 2024 Aralık'ta yapıldığını ifade eden Emniyet, "Belediye yetkilileri ile yapılan görüşmede, herhangi bir yasal müracaatlarının olmayacağını, kendi sorumlularının Selçuk TENGİOĞLU isimli şahısla görüşme yapacağını bildirmişlerdir." dedi.

thumbs_b_c_c99bf66ee8d98df7a823fca700839172

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"06.05.2025 tarihinde bir siyasi parti liderinin, cezaevinde bulunan belediye başkanına suikast düzenleneceğine yönelik, Ocak ayında ihbar yapıldığına dair iddiaları ile ilgili olarak;

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce, söz konusu iddialar ile ilgili geçmişe yönelik inceleme başlatılmıştır.

Yapılan incelemede, ihbarın 2024 yılı Aralık ayında yapıldığı, ihbarın değerlendirilme ve işlem süreçleri için Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro ekiplerinin görevlendirildiği tespit edilmiştir.

Güvenlik Büro Amirliğince yapılan çalışmada, ihbarcı aranarak belediye binasına çağrılmış, ön incelemede şahsın 2004 yılında Kasten Öldürme suçundan Müebbet hapis cezası alan ve 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılan Selçuk TENGİOĞLU isimli şahıs olduğu anlaşılmış, özel güvenlik personelleri eşliğinde şahıs ile yapılan görüşmede; adı geçen belediye başkanını sevdiğini, belediyeden yardımlar aldığını, başkanın DEM parti ile iç içe olmasından dolayı rahatsızlık duyan milliyetçi kesimler tarafından kendisine zarar verebileceklerini düşündüğünü, cezaevinde kaldığı sürede bu gibi konuların koğuşta konuşulduğunu, tamamen kendi hislerinden dolayı bu şekilde bir ihbarda bulunduğunu, herhangi bir bilgiye dayalı olmadığını ve yazılı olarak ifade vermek istemediğini beyan etmiştir.

Ayrıca belediye yetkilileri ile yapılan görüşmede, herhangi bir yasal müracaatlarının olmayacağını, kendi sorumlularının Selçuk TENGİOĞLU isimli şahısla görüşme yapacağını bildirmişlerdir.

Söz konusu ihbar, usulüne uygun şekilde değerlendirilmiş, ihbarın somut delilere dayanmadığı, yalnızca kişisel kanaatlere dayalı bir bildirim olduğu, bahse konu durumun 5 yıl önceki hapiste kaldığı dönemle ilgili olduğu anlaşılmış, ilgili süreç tamamen yasal mevzuat çerçevesinde ihbarın içeriğiyle sınırlı kalmak kaydıyla sonuçlandırılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

GqSOhYXXsAAFZk8

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının başkanvekillerini kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının başkanvekillerini kabul etti
Putin, Netanyahu ile telefonda görüştüPutin, Netanyahu ile telefonda görüştü

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Özgür Özel CHP ekrem imamoğlu operasyonu Selçuk Tengioğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İş insanı Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti!

İş insanı Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti!

Bu mesleklerin emeklilik süresi uzayacak

Bu mesleklerin emeklilik süresi uzayacak

Trump: "Husilere saldırıları durduruyoruz"

Trump: "Husilere saldırıları durduruyoruz"

Özel'e saldıran Tengioğlu'nun 5 yıl önceki sözleri dehşete düşürdü

Özel'e saldıran Tengioğlu'nun 5 yıl önceki sözleri dehşete düşürdü

Sudan, BAE'yi "saldıran ülke" ilan etti

Sudan, BAE'yi "saldıran ülke" ilan etti

Ameliyattan sonra yanlış teşhis konduğu anlaşıldı!

Ameliyattan sonra yanlış teşhis konduğu anlaşıldı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.