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CHP Genel Başkanı Özel'e re'sen soruşturma başlatıldı! Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, partisinin Gaziosmanpaşa'da düzenlediği mitingde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlatıldığını bildirdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

CHP Genel Başkanı Özel'e re'sen soruşturma başlatıldı! Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama
Begüm Özkaynak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesindeki mitinginde kullandığı ifadeler nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı.

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BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Özgür Özel hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında bugün ilimizde düzenlenen mitingde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek hakkında sarf ettiği sözlerden dolayı 'yargı görevi yapanı görevini yapmasını engellemek amacıyla tehdit' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır."

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"YARGIYA TEHDİT, HUKUK DEVLETİNE AÇIK SALDIRIDIR"

Yargıya tehdit, hukuk devletine açık saldırıdır sözleriyle açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şu ifadeleri kullandı;

CHP Genel Başkanının, devam eden soruşturmalar üzerinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcımızı ve yargı mensuplarını hedef alan tehditkâr ifadeleri, asla kabul edilemez.

Hiç kimse, yargı mensuplarımızı hedef gösteremez ve tehdit ederek yargıya yön veremez. Bu pervasız ve sorumsuz açıklamalar, doğrudan Hukuk Devletini ve yargı bağımsızlığını hedef almaktadır.

Anayasamızın 138. maddesi, hâkim ve savcıların görevlerini hiçbir kişi, makam ya da merciden talimat almadan, yalnızca hukuk ve vicdanla yerine getireceğini vurgulamaktadır.

Bu anayasal teminatın yanı sıra yargı kararlarına karşı hak arama yolları ve hukuki itiraz mekanizmaları da açıktır.

Yargıya intikal etmiş olan iddialarla ilgili olarak, ilgili kişilerin savunma hakları vardır. İsnat edilen suçlara ilişkin savunmanın yapılacağı yer yargılama makamlarıdır.

Adli soruşturmaların neticesinde ortaya çıkacak olan kararlar, hem yargının denetiminde hem de kamuoyunun denetiminde olacağından, henüz süreç devam ederken soruşturmayı yürüten savcılık makamına yönelik tehdit ve hakaretler Hukuk Devletiyle bağdaşmaz.

Unutulmamalıdır ki; hiç kimse hukukun dışına çıkarak tehdit ve dayatmayla bir yere varamaz.

Türk yargısı görevini bağımsız ve tarafsız şekilde sürdürmektedir. Hâkim ve savcılarımız tehditlere boyun eğmeyecek; adaletin terazisi hiçbir baskıdan etkilenmeden, sadece hukukla işlemeye devam edecektir.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel soruşturma
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