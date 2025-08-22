Özgür Özel ilan etti: "AK Parti ve MHP'yi de dışlamamak için arayacağız"

Birleşmiş Milletler'in Gazze'de kıtlık ilan etmesi, İsrail'in son işgal planı derken Filistin'de yaşananlar tüm dünyanın gündeminde. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bu gelişmelere tepki olarak TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı.

CUMA NAMAZININ ARDINDAN GAZETECİLERE KONUŞTU

Özel, Sivas'ın Divriği ilçesindeki Ulu Cami'de cuma namazının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Ulu Cami'ye daha önce grup başkanvekili ve milletvekili olarak defalarca geldiğini söyledi.

Son geldiğinde ise caminin restorasyonda olduğunu anlatan Özel, restorasyon tamamlanınca cuma namazı kılmaya geleceğine ve ibadete açıldığını duyuracağına söz verdiğini belirtti.

Özel, Divriği Ulu Cami'nin ilçe için önemine değinerek, CHP'li Divriği Belediyesinin cami çevresindeki peyzaja katkı sağlamak istediğini ancak dışlandığını ve engellendiğini savundu.

"SAYIN ERDOĞAN'IN GEREKLİ TEPKİYİ GÖSTERMEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Filistin'de yaşanan zulme dikkati çeken Özel, Birleşmiş Milletler'in (BM) Gazze'de kıtlık ilan ettiğini anımsattı.

Filistin halkının, yardım malzemesi, yiyecek, içecek ve su alabilmek için sırada bekleyenleri tarayacak gözü dönmüşlük ile karşı karşıya kaldığına dikkati çeken Özel, şöyle konuştu:

"Yine malum Trump'ın söylediği, Netanyahu'nun uyguladığı, Filistinlilerin Batı Şeria'dan, Gazze'den süpürülmesi meselesi var ve maalesef bu hayata geçmeye başladı. Güneye doğru Filistinlileri Gazze'den süpürüyorlar. Diğer bir gelişme de Doğu Kudüs ile Gazze arasına bir yerleşim yapıyor İsrail. Bu, şu demek: Gazze ile Doğu Kudüs'ün bağını koparmak ve 1967 Birleşmiş Milletler kararındaki başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devletinin coğrafi yapısını ortadan kaldırmaya yönelik verilmiş bir karardır. Hem Batı Şeria'da hem Gazze'de yaşananlar hem de Gazze'nin Trump'ın formülü ile boşaltılması, Filistinlilerden arındırılması, buraya kumarhanelerin, otellerin yapılması fevkalade korkunç bir karar. Buna karşı ülkeyi yönetenler ve Sayın Erdoğan'ın gerekli tepkiyi göstermediğini düşünüyoruz. Netanyahu'ya bir iki laf söylemekle olmuyor."

CHP, TBMM'Yİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRACAK

Özel, CHP olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin soykırıma sessiz kalmasına gönüllerinin razı olmadığını söyledi.

"TBMM, Türkiye'nin en yetkili organıdır, şu anda tatildedir." diyen Özel, şunları kaydetti:

"Buradan ilan ediyoruz. Filistin'de, Gazze'de yaşananları, soykırımı, tehciri ve oranın güneye doğru süpürülerek boşaltılmasına ve yaşanan kıtlığa karşı harekete geçmek üzere TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. Diğer muhalefet partilerinin de görüşlerini almak isteriz ve tüm siyasi partilerin grup başkanvekillerini önümüzdeki birkaç gün içinde grup başkanvekillerimiz arayacak. MHP ve AK Parti'yi de dışlamamak için arayacağız. Oysa görev onların yani Meclisi çağırabilecek 3 güç var şu anda. Birisi TBMM Başkanı. İkincisi AK Parti Grubu toplayabilir Meclisi, sayıları var, onlar da yapmadı. Onun dışında 120 milletvekili olan CHP var. Biz, bunu diğer partilere de açıp arzu edenlerin imzalarını alarak en yüksek imza sayısıyla Meclisi olağanüstü toplantıya çağırmak arzusundayız."

İBB'YE YÖNELİK YOLSUZLUK SORUŞTURMALARI

Özel, bir gazetecinin, İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanan birkaç kişinin ev hapsinin kaldırıldığını hatırlatarak konuyla ilgili değerlendirmesini sorması üzerine şunları dile getirdi:

"Ben dün Silivri'de cezaevi çıkışında bazılarının ev hapsine rağmen İstanbul'da gezdiklerini hatta bazı yakınları içeride olan aileleri bazı restoranlara davet ettiklerini, 'Görüşelim, siz de bizim gibi ifadeler verin.' diyerek savcılar adına birtakım faaliyetler yürüttüklerini, İstanbul'da fink attıklarını söylemiştim. Bugün derhal ikisinin yasağını kaldırıyorlar. Baz istasyonu kayıtlarını çok biliyorsunuz ya. Onların baz kayıtlarını ne yapacaksınız? Geçtiğimiz günlerde gittikleri restoranların ya da restoranların önündeki MOBESE'lerin kayıtlarını ne yapacaksınız? Buradan açıkça ifade ediyorum, bir ikili hukuk uygulanmaktadır. Büyük haksızlıklar vardır. İtirafçılık meselesi, iftiracılık meselesine dönüştürülmüştür. Kurum, bir bütün olarak çökmüştür. Kirli paraya, rüşvete, evlatla tehdide, şantaja varan yaklaşımlar vardır."

Bir an önce iddianamenin yazılması gerektiğini ifade eden Özel, "Bu soruşturma savcılarından, ak toroslar çetesinden Türkiye Cumhuriyeti'nin ve dosyanın kurtarılıp adil bir yargılama aşamasına geçilmelidir ama bu savcıların bu iddianameyi yazmaya takatleri yoktur. Dünya kadar iftirayı bir araya getirip puzzle parçalarını birleştirememektedirler. Eğer fotoğraf gerçekse parçalarına puzzle denir. Eğer fotoğraf yalansa ve ortaya çıkarılan yalan parçaların birleştirilememe durumuna da suçüstü denir. Savcılar, suçüstü yakalanmıştır, perişan durumdadırlar." şeklinde konuştu.

Özel, programları kapsamında CHP Divriği İlçe Başkanlığı ile Divriği Belediyesini de ziyaret etti.

