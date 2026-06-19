Özgür Özel ilk kez açıkladı: "Kılıçdaroğlu'nun o sözü uykumu kaçırdı"

Mutlak butlan kararı sonrası mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğundan alınan Özgür Özel, Birgün TV'de Timur Soykan'ın konuğu oldu. Yeni parti tartışmaları, 'tutuklanma' iddialarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili de dikkat çeken bir detayı ilk kez paylaştı.

YENİ PARTİ İDDİALARI: 'MİLLETE SORACAĞIM'

Yeni parti tartışmalarını değerlendiren Özel, “Son çaba da boşa çıkarılırsa bu kötü niyetli çabalarla, ondan sonra millete soracağım. Ben ne taraftan yürüyeyim? Yani yol bitti. Ne taraftan gidilecek diyeceğim. Onlar bana bir yol gösterecekler. Ondan çok eminim. Ama sokakta şimdi iki ses çok. İlk gün yüzde 90 partiyi asla bırakma sesi çoktu. Yüzde 10 da sen yürü biz arkandayız diyorlardı. Bu önce 70’e 30’a düştü. Şimdi 51'e 49. Partiyi bırakma diyenlerle sen yürü diyenler... Sokak ne diyecek onu duymak lazım ama sonuna kadar bu mücadeleyi vermek lazım” dedi. dedi.

“BÖCEK İLE HELALLEŞMEKTEN GERİ DURMAM AMA UŞAK BELEDİYE BAŞKANI’NA ÖLÜRÜM HAKKIMI HELAL ETMEM”

Özel, "Bu işler bittiğinde gelip Muhittin Böcek “Ya ben şu durumdaydım ve gelinimle oğluma bunu yaptılar, bana bunu yaptılar. Hakkını helal et derse” orada ben helalleşmekten geri durmam. Ama bunun yanında, Uşak Belediye Başkanı’na (Özkan Yalım) ölürüm hakkımı helal etmem. Çünkü bu kadar büyük bir şey olmaz yani. Hem partiyi en zor duruma sokacak olmayacak işlerin içine gir çık yakalan, hepimizi utandır. Sonra girer girmez de hemen işte sanki itirafçı olacağım, kendimi kurtaracağım diye… Önce “Bahçeye para attım” dedi. Bizim bahçeyi müstakil bahçe sanıyor. Bizim bahçe 16 evli bir bahçe... Bir isim hatırladı, Manisa'da bildiği tek ismi söyledi. “Demirkan” dedi. Çocukluk arkadaşım Demirkan Gözaçan içeride ve yani ne söylediği para var kayıtlarda ne bilmem ne var."

'O BİRE SÖZÜYLE UYKUM KAÇTI'

Özel, Kılıçdaroğlu'nun 'Osmanlı'nın topraklarına bakın. Türkiye o coğrafyaya gitmek, o coğrafyada kendi kişiliğini geliştirmek zorundadır. Küçülerek değil, büyüyerek gitmek zorundayız. Osmanlı coğrafyasında Türkiye olmalı' sözlerine de cevap verdi.

En stresli dönemlerde bile uyuyabildiğini söyleyen Özel, "Ben butlan geliyor dediler, yattım uyudum. Butlan kararı çıktı, yattım uyudum. Partiye sabah saldıracaklarmış, saat 7’de geliyorlarmış dediler. Yattım uyudum. Bizi polis zoruyla attılar. Dolu altında yürüdüm. Burada geldim. Miting yaptım yağmur altında, yattım uyudum. Sırrı Süreyya'nın cenazesinde biri geldi saldırıda bulundu. O gece yattım uyudum.

Kemal Bey'in metninde Osmanlı coğrafyasına büyümek, CHP'de burada yerini alacak... Yani Barrack’ın 'merhametli monarşi lazım, demokrasi bu ülkeye çok' dediği, Cumhur İttifakı'nın sahiplendiği söylemlerde, 'bu köşeyi de biz doldurabiliriz' tonu ve vurgusundan sonra ben uyku uyuyamadım. Uykum kaçtı benim' diye konuştu.

'İHRAÇ ETMEYE KALKIŞACAKLARINI SANMIYORUM'

'Beni ihraç etmeye kalkışacaklarını sanmıyorum' diyen CHP lideri, 'Partinin seçilmiş genel başkanını partiden ihraç etmeye niyet ederler, göze alırlar mı? Yani Özgür Özel'i CHP'den ihraç ederlerse o zaman grup başkanlığı düşebilir' ifadelerini kullandı.

'TUTUKLANMAYI BEKLEMİYORUM'

Tutuklanmayı beklemediğini belirten Özel, "Yani böyle yine de göze aldılarsa şöyle bir şey söyleyeyim. Bu tip görevleri göze alanlar her şeyi göze alarak yola çıkıyorlar. Her şeyi göze alarak yola çıkmadıysan zaten bir teklife evet diyorsun. Bir kenarda oturuyorsun. Ben o teklife hayır dedim diye yani gel mutlu mesut 20 yıl muhalefette otur keyfini çat teklifine olmaz dedim ve iktidar hedefledim diye hedefteyim.

"HER ŞEYİ GÖZE ALDIM"

Bu hedefin sonunda ne varsa ben onu göze almışım ama bu milletin bu sahiplenmesi ve bu tepkisi oldukça partilerini baraj altı yapmak isteyenler böyle şeylere kalkışabilir" şeklinde konuştu.