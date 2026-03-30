Özgür Özel "İlk kez açıklıyorum" diyerek duyurdu! İsmail Arı'yı ziyaret sonrası dikkat çeken açıklama

Gazeteci İsmail Arı geçtiğimiz günlerde"halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklanmıştı. Arı ile yine tutuklu olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı cezaevinde ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ÖZEL: "BURADAN İLK KEZ AÇIKLIYORUM"

Konuşmasında kendisine açılan davada beraat ettiğini duyuran Özel şunları kaydetti:

Buradan ilk kez açıklıyorum. Yunus Emre Vakfı ile ilgili haberi İsmail Arı'dan okudum. Sonra da o haber kapsamının dışına da çıkmadan bir kısmını da dışarıda bırakmadan bunu grup toplantısında kendi yaptığımız çalışmalarla da destekleyen sorular sordum. Bunun üstüne bana dava açtılar. Dava tamamlandı.

Şimdi İsmail Arı'ya da bahsettim, avukatlarına vereceğim. Hakim diyor ki 'Bir Yunus Emre Vakfı, bu vakıfta atılan imzalar, verilen ihaleler, yapılan ödemeler, bunlar kamu yararıyla ilgilidir. Somut deliller ortaya konmuştur. Bu siyasetin konusudur.'

"BEN BERAAT ETTİM, İSMAİL ARI'YI SİZ NASIL BURADA TUTUYORSUNUZ?"