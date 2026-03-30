Son dakika! İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren füze imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, İran’dan atıldığı belirlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Türkiye’ye yönelik her türlü tehdide karşı gerekli önlemlerin kararlılıkla alındığı ve gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.

"TÜRK HAVA SAHASINA GİREN BİR BALİSTİK MÜHİMMAT ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR"

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:





"İran'dan ateşlendiği belirlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir.

"BÖLGEDEKİ GELİŞMELER MİLLİ GÜVENLİĞİMİZ ÖNCELENEREK DİKKATLE TAKİP EDİLMEKTEDİR"

Ülkemiz topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, bölgedeki bütün gelişmeler milli güvenliğimiz öncelenerek dikkatle takip edilmektedir"