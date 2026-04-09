Özgür Özel'in ara seçim çağrısı gündem olmuştu! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ortaya koyduğu formüle ara seçim çağrısında bulunmuştu. DEM Parti, Özel'in çağırısına açık kapı bırakırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise "Gündemimizde değil" diyerek tartışmaya nokta koymuştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da Özel'in dillendirdiği çağrıyla ilgili açıklama yaptı.

"Ara seçimin nasıl yapılabileceği Anayasa ve İçtüzük'te bellidir" diyen Kurtulmuş "O şartlar yerine geldiğinde ara seçim olur. Buna karar verecek yer TBMM Genel Kuruludur" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş ayrıca Özel’den randevu talebi gelmediğini ifade etti.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI: ARZU EDERİZ Kİ BU SÜREÇ EN KISA SÜREDE TAMAMLANIR

Öte yandan, Kurtulmuş, 'terörsüz Türkiye' kapsamında yapılacak yasal düzenlemeler konusunda sorumluluğun siyasi partilerin Meclis gruplarında olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Arzu ederiz ki bu süreç en kısa sürede tamamlanır. Siyaset bu kadar büyük bir sorumluluğu üzerine almış ve bu görevi de başarılı bir şekilde gerçekleştirmişken, örgütün de kendi sorumluluklarını yerine getirmesi ve silahları bırakma sürecini hızlandırılması en temel beklentimizdir."