Özgür Özel'in iki aşamalı seçim planı! Kritik AK Parti detayı: 'Uzlaşmamız gerekmiyor'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in gözaltına alınmasının ardından yaptığı seçim açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ara seçim stratejisini değerlendirdi.

AMAÇ SEÇİM SANDIĞI

Nefes'ten Deniz Zeyrek'e konuşan Özgür Özel asıl amacının milletin önüne seçim sandığı koymak olduğunu vurgulayarak, “Anketlerde yüzde 65 ‘CHP’lilere yapılanlar haksızlık’ diyor. Bunlar ise kamu yayıncılığı yapanlar da dahil bütün medyalarıyla iftiraya devam ediyorlar. Anketlerde görünen durumu milletin gözünün önüne getirecek bir adım atmak istiyoruz.” dedi.

"CEZAMIZI MİLLET KESSİN"

Özel bunun iktidar için de güven tazeleme fırsatı olacağını savunarak, “Dünyaya karşı da güçlü olur, içerde de güçlü olur. Millet ‘değişim istiyorum’ derse, bambaşka bir şey olur. Güveniyorsa gelsin seçimi yapalım, hırsızsak cezamızı millet kessin" ifadelerini kullandı.

İKİ AŞAMALI PLAN NEDİR?

Ara seçimin yapılabilmesi için AK Parti ile uzlaşılması gerekip gerekmediği sorusuna yanıt veren Özgür Özel iki aşamalı planını anlattı. İlk plan, Numan Kurtulmuş’un inisiyatifiyle boş olan 8 milletvekilliği için seçim yapılması. Bunu yapmazlarsa 30 sandalyenin boşalmasını sağlayarak mecburi ara seçim yapılmasının önünü açmak. Özel, planını şu ifadelerle anlattı;

“Bunun için AK Parti ile uzlaşmamız gerekmiyor. AK Partinin anayasaya uyması yeterli. Seçimlerden 30 ay geçtikten sonra ve normal seçim tarihinden bir yıl öncesine kadar ara seçim yapılabilir. Boşalan sekiz koltuk için seçim yapacaksak Numan Bey’in harekete geçip yapması lazım. Onlar sekiz milletvekili için planlamıyorsa, boş sandalye sayısı 30’a ulaştığında mecbur yaparlar. O zaman yapmazlarsa da ‘seçimden, sandıktan kaçmak’ gibi siyasi bir maliyeti var.”

Gazeteci Deniz Zeyrek'in “İstifaları TBMM’de kabul edilmezse ne olacak?” sorusunu da yanıtlayan Özel şu sözlerle karşılık verdi; “22 milletvekili istifa edecek, AK Parti direnecek. Öyle değil, mevzuat açık. Başkanlık Divanı bir haftada imzanın doğru olup olmadığı konusunda tetkik yapar, TBMM’ye sevk eder. Genel Kurul’da da konuşulmadan oylanır.”

"OPERASYON YAPILAN YERLERDE SEÇİM YAPILABİLİR"

Özel, AK Parti ile CHP’nin anlaşması halinde başkanları tutuklanan, kayyum atanan yerlerde yerel seçim yapılabileceğini de vurguladı. Özel görüşlerini şöyle sıraladı: “İddiamız şu: Seçim istediğimiz yerlerin hiçbirinde seçildiğimiz günden geride değiliz. Bursa’da bu pazar sandık koysak yüzde 70 alacak. Geçen pazar yüzde 50 alacaktı. Bu tepki iktidar tarafından sansürlemeye çalışıyor. AK Parti ve CHP anlaşıp belediye meclis üyelerini istifa ettirip seçimleri yenileyebiliriz ya da anayasa değişikliği yaparak geçici maddeyle yapabiliriz.”

Özel, gelecek günlerde uygun görürlerse siyasi parti liderleriyle görüşüp bu planlarını anlatacağını, ardından da Numan Kurtulmuş’la görüşeceğini ifadelerine ekledi.