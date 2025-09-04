Özgür Özel'in kurultay davası çıkışı: 'İsterse CHP'ye kayyum atasınlar' diyerek rest çekti!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kurultayı’nın iptali ve genel başkanlığa kayyum atanması istemiyle açılan davaya ilişkin sert açıklamalarda bulundu. İşte Özel'in ifadelerinden öne çıkanlar!

"TÜRKİYE'DE ÇOK PARTİLİ SİYASET TEHDİT ALTINDADIR"

CHP'nin kuruluş sürecini anlatan ve bu hafta yapılacak etkinliklerden bahseden Özgür Özel, şunları söyledi:

"Ülke olarak tarihin en zor dönemlerinden birini yaşıyoruz. Hem ekonomik, çok partili rejimin sokulduğu zor dönem olarak. yargı bağımsızlığı açısından çok zor bir dönem yaşadığımızı.

Derdini anlatmak isteyenin sesinin kısık kaldığını aksini yapanların da cezalandırıldıklarını. İstisna olacak tutukla tedbirinin kaideye dönüştüğünü, kayyımın kaide olduğu bir sürecin içindeyiz.

Ne yazık ki demokrasiyle göreve gelen bir iktidarın demokrasi treninden inmesinin ve sandıkla değil baskıyla yönetme tercihinin ağır sonuçları.

İktidara demokratik tehdit olan he grup ortadan kaldırılmak isteniyor. 1 kişi ve onun yanındakiler iktidarda kalsın diye.

Yaşadıklarımızın özeti Türkiye’de artık Erdoğan’ın çıkarları ile milletin çıkarları birbirinden ayrışmıştır. Cumhur İttifakı’nın çıkar ve hedefleriyle milletinki ayrışmıştır. Erdoğan çıkarları için her şeyi feda edebilecek durumdadır.

Milletin refahı ve huzuru da dahildir. O neden Türkiye’de çok partili siyaset tehdit altındadır.

"İSTERSE CHP'YE KAYYUM ATASINLAR"

Özel konuşmasının devamında CHP’li belediyelere yönelik operasyonları ve İstanbul İl Yönetimi’nin görevden alınmasını da eleştirdi. Özel açıklamasında şu ifadelerde bulundu:

"2 yıl önce yapılan kongreyi bir müptezelin itirazıyla iptal etmek, il başkanını görevden almak, belediye başkanını hapiste tutmak, kendi korkusuna karşı hareket etmekten başka nedir?

Biz korkuya karşı umudu örgütlemek için buradayız. Bu parti 106 yıl önceki kararlılığındadır, o günkü kadroların azim ve cesaretindedir. Gündemi CHP olanlara söylüyorum: Sizden korkan sizden beter olsun.

Sizin kadar korkak olsaydık Cumhuriyet'i kuramazdık. Geleceğin iktidarını kuracak kadrolar, 106 yıl önceki kadroların azmindedir.

İsterse CHP'ye kayyum atasınlar, isterse kendileri gibi olacak bir CHP için ellerinden geleni yapsınlar, biz kendi yolumuzda yürüyeceğiz."