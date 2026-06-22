Özgür Özel'in yeni kuracağı partinin ismi hazır!

CHP yine kendi açısından kritik bir haftaya girdi. Özgür Özel’in yarın grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu’na açık çağrı yaparak “Kurultay için ya bir tarih ver ya da yolumuza yürüyelim” mesajını vereceği belirtildi.

KILIÇDAROĞLU NE CEVAP VERECEK?

Kılıçdaroğlu’nun vereceği cevap bölünme konusunda tarihi bir öneme sahip olacak. TBMM’deki grup toplantısına Özgür Özel’e destek için sürpriz isimlerim de geleceği belirtiliyor.

KULİSLERDE KONUŞULAN İSİM: YÜRÜYÜŞ

Her gün yeni bir gelişmenin yaşandığı CHP'de Özgür Özel'in olası bir yeni parti kurması halinde adının da ne olacağı konuşulmaya başlandı. Sözcü'de yer alan habere göre partinin adının “Yürüyüş” olmasının yüksek ihtimal olduğu belirtildi. Yeni bir parti kurulmasına karar verilirse temellerinin sağ ve solda geniş bir yelpazede atılması planlanıyor.

İKİ FARKLI PROGRAM DEVAM EDİYOR

CHP’de bu hafta grup toplantısında kimi konuşacağı sorusundan çok Özel’in açıklaması merak ediliyor. Kılıçdaroğlu, yarın Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu’nu Genel Merkez’de toplayacak. Gündeminde yine disiplin kararları olacak.

Özel’in ise aynı gün Meclis’teki grup toplantısında yeni partinin işaret fişeğini yakması bekleniyor.

KILIÇDAROĞLU'NA AÇIK ÇAĞRI

Kılıçdaroğlu’nun, 900 delegenin imzasına karşın tedbir kararı nedeniyle kurultayın toplanamayacağı yönündeki açıklamalarının ardından Özel’in grup toplantısında “Ya bir tarih ver ya da yolumuza yürüyelim” çağrısı yapabileceği vurgulandı.

ÖZEL ŞEHİR ŞEHİR GEZECEK

Özel ise il il gezerek vatandaşın nabzını yoklamaya devam ediyor. Yeni partinin vitrininde ve kurucular kurulunda kimlerin olacağı ile ilgili çalışmalar da yapılıyor. Özel’in bazı hukukçu ve sanatçılarla da diyalog kurduğu öğrenildi. Yeni partiye kaç milletvekili ve belediye başkanının geçeceğine ilişkin hesaplar da yapılıyor.