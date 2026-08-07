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Özgür Özel'in yeni makam odasında Ahmet Davutoğlu detayı

30 Ağustos’ta açılması beklenen Yeni Parti Genel Merkez binasındaki çalışmalarda sona yaklaşıldı. Daha önce Ahmet Davutoğlu'nun kullandığı oda artık Özgür Özel'in makam odası olacak. Kira bedeli de belli oldu.

Özgür Özel'in yeni makam odasında Ahmet Davutoğlu detayı

Cumhuriyet Halk Partisi’nden 90 milletvekiliyle istifa eden Özgür Özel’in kurduğu Yeni Parti, çalışmalarına TBMM’de devam ediyor. Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan ve daha önce Gelecek Partisi’nin kullandığı bina ise YEni Parti Genel Merkez binası için yeniden dizayn ediliyor.

Özgür Özel in yeni makam odasında Ahmet Davutoğlu detayı 1

8 KATLI BİNA

Özel ve yönetiminin çalışmalarını sürdüreceği genel merkez binasında yoğun tadilat çalışmaları sürdürülüyor. 30 Ağustos’ta açılması planlanan binanın dış ve iç cephe hazırlıklarında sona yaklaşıldı. 8 katlı binada; makam odaları, yemekhane, toplantı salonları ve kapalı otopark bulunuyor. Daha önce Ahmet Davutoğlu’nun kullandığı oda ise Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel için hazırlanıyor.

Özgür Özel in yeni makam odasında Ahmet Davutoğlu detayı 2

YENİ DİZAYN

Zemin katın yanı sıra 3 bodrum kat ve 4 normal kattan oluşan binada, 2. kat Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerine, 4. kat parti basını ve personele ait. 3. katta ise Özgür Özel’in makam odası yer alacak. Zemin kat da bulunan alanın da partiyi takip eden basın mensupları için hazırlanıyor.

Özgür Özel in yeni makam odasında Ahmet Davutoğlu detayı 3

KİRA BEDELİ BELLİ OLDU

Doğalgaz, su ve elektrik aboneliklerinin de tamamlandığı binanın kirasının 4 milyondan fazla olduğu ve ödemenin ekim ayında başlayacağı öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Davutoğlu Özgür Özel Yeni Parti
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