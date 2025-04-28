Özgür Özel kafasındaki formülü açıkladı! "İmamoğlu hala içeride olmaya devam ederse..."

CHP lideri Özgür Özel, Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına konuk oldu. Özel konuk olduğu yayında Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Özel şunları ifade etti:

"İMAMOĞLU HALA İÇERİDE OLMAYA DEVAM EDERSE..."

"Eğer İmamoğlu bundan sonraki süreçte hala içeride olmaya devam ederse biz CHP olarak durmayacağım. Ben otobüsün üstüne çıkacağım aynı anda Mansur Yavaş başka şehirde olacak. Grup Başkanvekili milletvekillerimiz başka şehirlerde olacak.

"CUMHURBAŞKANI YAVAŞ OLUR"

Hızla güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilecek. Ardından tarafsız Cumhurbaşkanı seçilir. O tarafsız Cumhurbaşkanı da milletin gönlüne giren en önemli figür olur. Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş olur, Başbakan da İmamoğlu olur."