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Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'na böyle yüklendi! "Mağlubiyete alıştıranları arkada bıraktık"

Özgür Özel, isim vermeden Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Özel, "Ölülere iftira atanları geride bıraktık. Köhnemiş yapıları geride bıraktık. Bize bina lazım değil, seçim kazanmak lazım. Binayı çok isteyenler binayı aldı. O binada oturanlar gelip burada sizinle konuşabilir mi? Karşınıza çıkabilir mi? Yenilgiye alışanları arkada bıraktık, mağlubiyete alıştıranları arkada bıraktık. İktidara hep birlikte yürüyeceğiz." dedi.

Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'na böyle yüklendi! "Mağlubiyete alıştıranları arkada bıraktık"
Recep Demircan

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, Gümüşhane'deki Tekke beldesinde yapılacak ara seçim öncesinde açıklamalarda bulundu. Özel, isim vermeden Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu na böyle yüklendi! "Mağlubiyete alıştıranları arkada bıraktık" 1

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İNADINA PARTİYE SAHİP ÇIKIYORUZ"

"Sandığa sahip çıkan yürekli insanlar burada. Bu belde maalesef ihmal edildi. Tekkeliler değil ama ülkeyi yönetenler, Gümüşhane'den çok yüksek oy alanlar buradan kepçeyle aldılar vermeye gelince çay kaşığı ile vermediler.

Karadeniz'in yiğit evladı Ekrem İmamoğlu'nun selamını getirdim. İç Anadolu'nun bağrında bir mucizeyi gerçekleştiren, geçmişte yüzde 20'lere kadar gerilediğimiz yerde yüzde 60 oyla seçilen Mansur Yavaş'ın selamını getirdim.

Tekke çok üzgün. 'Partinin başında Özgür Özel yoksa oy vermeyelim' denildiğini duydum. İnadına partiye sahip çıkıyoruz inadına. Anneler diyor ki, sabaha kadar ağladım senin için. Ağlamayın. Ben bu partide kadınlar seçim akşamları sabaha kadar ağlamasın diye geldim. Pazar günü erkenden sandık başına koşuyoruz. Beni seven sandığa koşsun Barış Başkanı seçsin.

Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu na böyle yüklendi! "Mağlubiyete alıştıranları arkada bıraktık" 2

"ÖLMÜŞ İNSANA İFTİRA ATIYORLAR"

(Muhittin Böcek'in Ferdi Zeyrek ifadesine ilişkin) 20 tane ilaç içen adamı evladıyla tehdit ettiler. O adama 'Ben onu Özgür'e vermedim, onu rahmetli Ferdi'ye verdim...' Ölmüş ya, konuşamaz ya... Gören oldu mu? 'Kimse görmeden ben Ferdi'ye verdim...' Ölmüş insana iftira atıp partimizi karalamaya çalışıyorlar. Bu kötülüklere karşı sizlerin vicdanına sığınıyorum.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA YÜKLENDİ: "MAĞLUBİYETE ALIŞTIRANLARI ARKADA BIRAKTIK"

Ölülere iftira atanları geride bıraktık. Köhnemiş yapıları geride bıraktık. Bize bina lazım değil, seçim kazanmak lazım. Binayı çok isteyenler binayı aldı. O binada oturanlar gelip burada sizinle konuşabilir mi? Karşınıza çıkabilir mi? Yenilgiye alışanları arkada bıraktık, mağlubiyete alıştıranları arkada bıraktık. İktidara hep birlikte yürüyeceğiz.

Artık mesele partinin evlatlarını Saray'a kurban edenlerle meşgul olmak değil artık mesele bu parti için gerekirse kurban olmaktır. Yeni mücadelenin rotası yürüyüş, pusulası millettir."

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel
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