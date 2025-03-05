Özgür Özel "Mansur Başkan’ın emaneti" demişti! Yavaş'tan Adnan Beker açıklaması: "Niye öyle emanet etti bilmiyorum"

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, MÜSİAD’ın geleneksel iftar programına katıldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"MANSUR BAŞKAN'IN EMANETİ"

Yavaş'a, CHP’ye katılan Ankara Milletvekili Adnan Beker’e rozet takıldığı sırada CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in "Mansur Başkan’ın emaneti" ifadeleri anımsatılarak, Beker’in CHP’ye katılması sürecinde dahli olup olmadığı soruldu.

"BİLMİYORUM"

Yavaş soruya, "Olmadı. Ben de bir gün önce basından öğrendim. Kendisiyle tanışıyoruz tabii ki. Ankara Büyükşehir’de İYİ Parti Grup Başkanıydı. Arada sırada da görüşürüz ancak transferinden haberim olmadı. Bir gün önce gazetelerden okudum, daha sonra da rozet takıldığını gördüm. Başka bir dahlimiz de olmadı açıkçası. Genel Başkanımız da niye öyle emanet etti bilmiyorum. Çünkü siyasette insan ancak ancak kendi kendine kefil olabilir" diyerek yanıt verdi.