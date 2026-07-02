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Özgür Özel, Sivas'taki Madımak yürüyüşüne katıldı: "Utanç müzesi olmalı"

Madımak Katliamı'nın 33'üncü yıl dönümü nedeniyle Sivas'ta anma programı düzenledi. Yapılan yürüyüşe Özgür Özel de katıldı. Özel, "Madımak'ın mutlaka utanç müzesi olması gerekiyor. İnsanlığa karşı suçların zamanaşımına uğramaması gerekiyor" dedi.

Özgür Özel, Sivas'taki Madımak yürüyüşüne katıldı: "Utanç müzesi olmalı"
Melih Kadir Yılmaz

Madımak Katliamı'nın 33'üncü yılında Sivas'ta anma programı düzenlendi. Anma programı kapsamında Hacıbektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı önünde toplanan vatandaşlar katliamın yaşandığı Madımak Otel'in önüne yürüdü.

"SİVAS'TA YANAN ATEŞ SÖNMEDİ, ADALET SAĞLANMADI"

Yürüyüşe Özgür Özel de katılım sağladı. Burada konuşan Özel, "33'üncü yas yılındayız. Sivas'ta yanan ateş sönmedi, adalet sağlanmadı. İnsanlığa karşı işlenen bu büyük suç maalesef zamanaşımına uğratıldı. Firardakiler yakalanmadı, cezaevindekiler affa uğradı. O günkü ateş hala Sivas'ta yanıyor" dedi.

Özgür Özel, Sivas taki Madımak yürüyüşüne katıldı: "Utanç müzesi olmalı" 1

"MADIMAK'IN UTANÇ MÜZESİ OLMASI GEREKİYOR"

Açıklamalarına devam eden Özel şu ifadelere yer verdi:

"Sivas, CHP'nin Genel Başkanı'nın burada olmasını çok önemsiyor. Yıllardır milletvekili olarak geldiğim süreçte söz vermiştik, o sözü ilk yıldan beri tutuyoruz ve tutmaya devam edeceğiz. Madımak'ın mutlaka utanç müzesi olması gerekiyor. İnsanlığa karşı suçların zamanaşımına uğramaması gerekiyor ve Sivas Katliamı'nın da bir insanlığa karşı suç olarak kabul edilmesi, her türlü zamanaşımından muaf olması gerekiyor. Zaten imzaladığımız uluslararası anlaşmalar da bunu gerektiriyor. Hükümet bunun gereğini yapmıyor şu anda"

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Anahtar Kelimeler:
Sivas Özgür Özel
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