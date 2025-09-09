HABER

Özgür Özel sorusuna yanıt verdi! Gürsel Tekin'den gündem yaratacak sözler: "Yolda gelen sarılıyor, giden sarılıyor; düşmanları çatlatacağız"

CHP İstanbul İl Başkanlığındaki gerilim sürerken heyetle göreve gelen Gürsel Tekin'den bugün yeni açıklamalar geldi. "Yolda yürürken gelen sarılıyor, giden sarılıyor" diyen Tekin, yerine geldiği Özgür Çelik'le teması olup olmadığı sorusuna "CHP'nin yöneticilerinin önemli kısmıyla temaslarımız oldu, olmaya devam edecek. Partililerimizle kucaklaşacağız, düşmanları çatlatacağız" diye yanıt verdi.

Hazar Gönüllü

CHP'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Gürsel Tekin ve heyeti bugün Taksim'de çelenk bıraktı. Tekin daha sonra gazetecilerin sorularına yanıt verdi, Genel Başkan Özgür Özel'in bugünkü programına katılıp katılmayacağını açıkladı.

"GELENEKLERİNE, KURALLARINA, ANAYASASINA UYGUN HER TÜRLÜ DAVRANIŞ İÇİNDE OLACAĞIZ"

Gürsel Tekin'in açıklamaları şöyle:
Bugün partimizin kuruluş yıl dönümü. Başta Ulu Önderimiz Atatürk ve silah arkadaşları, aynı zamanda 403 tane siyasal mücadelede hayatını kaybetmiş CHP’li yoldaşlarımı, abilerimizi, yöneticilerimizi rahmetle anıyorum. Bugün çok önemli bir süreç. CHP savaş meydanlarında kurulmuş bir siyasi parti. Geleneklerine, kurallarına, anayasasına uygun her türlü davranış içinde olacağız. Bu bizim temel görevimiz.

"BİNA TARTIŞMALARININ İÇİNDE OLMAYACAĞIZ"

Bugün burada çelenk törenimizi yaptık. Sayın genel başkanımızla da partimizin kuruluş felsefesine uygun şekilde el ele, kol kola vereceğiz. Bundan sonraki tartışmalarda binaydı, şuydu buydu oydu hiçbirinin parçası olmayacağız. Ben ve arkadaşlarım görevimiz gereği yapılması gereken ne varsa kısa süre içerisinde yapacağız. Kamuoyu önüne çıkıp “Görevimiz buydu, gereğini yaptık” deyip görevimize son vereceğiz.

"GELEN SARILIYOR, GİDEN SARILIYOR"

Her ne kadar arkadaşlarımız bize kızgın olsa da biz öfkemizi içimize gömdük. Gün öfke günü, birbirimize laf yetiştirme günü değil. Bütün çabamız bu olacak. Yollardaki vatandaşların tepkisini ölçmeye çalıştım. Gelen sarılıyor, giden sarılıyor. Ben İstanbul’un bütün mahallelerini dolaşıyorum. Bütün uğraşımız partimizi en üst seviyeye çıkarmaktır.

"GENEL MERKEZİMİZ VE PARTİLİ ARKADAŞLARIMIZLA DA KUCAKLAŞACAĞIZ"

Ben ve heyetteki arkadaşlarım hayatımızın hiçbir döneminde olmadığı kadar çok büyük çaba sarf ettik. O manzaraların yaşanmaması için 7 gün yedi düveli bir araya getirdik. Ama bizim inisiyatifimiz dışında yaşanan manzara en çok bizi üzdü. Bundan sonra CHP’ye oy verenleri asla üzmeyeceğiz. Genel merkezimiz ve partili arkadaşlarımızla da kucaklaşacağız. İyi çalışmalar olacak, kimse merak etmesin. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır.

"RESMİ İL BİNAMIZ SARIYER'DEDİR"

Bizim resmi binamız şu anda Sarıyer. Bina tartışması içine girmek istemiyoruz. Yeter ki üstünde altı oklu, CHP yazan bina olsun, her yer bizimdir. Bize pet şişeler değil, kurşunlar bize işlemez. Hiç kimseyi mahcup etmeyeceğiz. Ama dostlarımı uyarmak istiyorum, yazar, çizer, gazeteci; yarın mahcup olabileceğiniz şeyleri söylemeyin, yazmayın. Ne kadar zor bir görev üstlendiğimizi biliyorum ama söz konusu CHP olunca gerisi teferruattır.

ÖZGÜR ÇELİK'LE TEMASI OLDU MU?

CHP'nin yöneticilerinin önemli kısmıyla temaslarımız oldu, olmaya devam edecek. Partililerimizle kucaklaşacağız, düşmanları çatlatacağız. Genel başkanımızın programına dahil olacağız. Önümüzdeki günlerde pazarlarda olacağız, işimiz bunlar olacak. Genel başkanımızın programında olacağız.

NE OLMUŞTU?

Gürsel Tekin'in dün polis eşliğinde Sarıyer'deki İl Başkanlığı binasına girmesi üzerine CHP, adres değişikliği hamlesine gitmişti. Parti yönetiminden yapılan açıklamada Sarıyer'deki binanın Özgür Özel'in çalışma ofisi olarak tayin edildiği, yeni İl Başkanlığı binasının Bahçelievler'dek ilçe başkanlığı binası olarak belirlendiği duyurulmuştu.

