Çatışmanın en yakınındakiler anlattı: Hain tam o sırada bakın ne yapmış! "O sırada üzerine çullanıp yakaladık"

Türkiye dün güne Balçova'da gerçekleşen hain saldırıyla uyandı. 16 yaşındaki lise 3 öğrencisi E.B., sabah saat 09.00 sularında Salih İşgören Polis Merkezi Amirliğine pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit oldu, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile bir vatandaş yaralandı.

SALDIRGAN, AİLENİN TEK ÇOCUĞU

E.B.’nin Balçova Nevvar Salih İşgören Lisesi’nde okuduğu ve ailenin tek çocuğu olduğu belirtildi. Şüphelinin ailesinin yaklaşık 30 yıl önce Kayseri'den İzmir'e taşındığı, uzun yıllardır aynı yerde ikamet ettiği, babasının ise bir hastanede sağlık görevlisi olarak çalıştığı, polis ekiplerinin zanlının arkadaş çevresini de sorguladığı öğrenildi.

"ÜZERİNE ÇULLANIP YAKALADIK"

Mahallede oturan Ahmet Babacan yaşananları şöyle anlattı:

“Sabah silah seslerini duydum. Sonra bir komşumun ‘Karakola saldırı var’ diye seslendiğini duydum. Balkona çıkınca karşı komşum ‘Sizin balkonun altında’ dedi. İşaret edince komşuma da sıktı, yaralandı. Sokağın sonuna doğru koşmaya başladı. Biz de görünce aşağıya indik. Arkasından gelen bir polis vardı. Polisimiz de vuruldu. Bir sivil polis daha geldi. Gelen polisimiz de sıkmaya başladı. Karşılıklı çatışma çıktı. Biz arkasındaydık. İşaret ediyorduk. Burada deyince, bize doğru ses bombası attı. Elinde tüfek vardı. Tüfeğin ya kurşunu bittiği için ya da vurulduğu için yerde hareketsiz halde durdu ve çantasından bir şeyler çıkarmaya uğraşıyordu. O süreçte de üzerine çullandık, yakaladık. Polislere teslim ettik.

"BABASININ HABERİ YOKTU, BİZ UYANDIRDIK"

Saldırganın babasını tanıyoruz, efendi biri 15 seneden beri burada oturuyor. Hatta babasının haberi yoktu. Babasını uyandırdık. Babasının haberi dahi yoktu. Arabaya gelip görünce babası yıldı, kaldı. Pompalı tüfek babasının ruhsatlı tüfeğiymiş. Yaklaşık 40-50 tane mermi vardı. Bıçağı vardı. Kapüşon takmıştı."

"EMNİYET MÜDÜRÜ PEŞİNDEN KOŞTU, KOMŞULAR NE TARAFA GİTTİĞİNİ TARİF ETTİ"

Mahallede yaşayan Sema Hüner ise "Sabahleyin 9'a doğru silah sesi duydum. Buradan baktım, çocuk karşı apartmanın altına saklandı, o ara ateş etmiş. Sonra oradan arkadan kaçarak gitti. Tekrar silah sesleri duyduk. Emniyet müdürü peşinden koştu, komşular ne tarafa gittiğini tarif etti" diye konuştu.

GÖZALTI SAYISI 27'YE YÜKSELDİ

Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında daha önce saldırganın babası N.B., annesi A.B., 2 arkadaşı ve İran vatandaşı Khaleg Nooriborojerdi gözaltına alınmıştı. Saldırganla irtibatlı ve iltisaklı olduğu belirlenen 21 kişinin daha gözaltına alınmasıyla bu sayı 27’ye çıktı.

CENAZE TÖRENLERİ BUGÜN

Öte yandan saldırıda şehit düşen polisler için bugün Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii’nde cenaze töreni düzenlenecek. Öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir’in naaşı Bornova Işıkkent Polis Şehitliğine, Şehit Polis Memuru Hasan Akın’ın naaşı ise Urla İlçesi Kuşçular Mahallesi Ova Mezarlığına defnedilecek.



Saldırıda şehit olan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın

(İHA-DHA-AA)