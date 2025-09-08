HABER

'Kafa kesme videoları' detayı kan dondurdu! Türkiye'nin konuştuğu hain Eren Bigül'ün ailesi de şok içinde: "Normalde pısırık bir çocuktu"

İzmir'de polis karakolunu kana bulayıp 2 polisimizi şehit eden, 6 kişiyi yaralayan Eren Bigül hakkında ailesi korkunç detaylar paylaştı. Ailesinin anlattığına göre 16 yaşındaki saldırgan son dönemde farklı internet sitelerine girmeye, kafa kesme videoları izlemeye başlamıştı. Çocukları için "Normalde pısırık bir çocuktu" diyen aile de şok içinde!

Türkiye haftaya İzmir'den gelen şehit haberiyle başladı. Lise 3 öğrencisi Eren Bigül elinde pompalı tüfekle Balçova'daki Salih İşgören Polis Merkezi Amirliğine tüfekle ateş açtı. Saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit oldu, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile bir vatandaş yaralandı. Saldırgan çocuk yaralı olarak yakalandı.

AİLESİNE "SİZLE KAFİRSİNİZ" DİYORMUŞ

Hain saldırıyı gerçekleştiren çocuk hakkında kan donduran detaylar ortaya çıktı. 16 yaşındaki Eren Bigül son zamanlarda ailesine "Sizler kafirsiniz" diyor, kafa kesme videoları izliyormuş!

Kafa kesme videoları detayı kan dondurdu! Türkiye nin konuştuğu hain Eren Bigül ün ailesi de şok içinde: "Normalde pısırık bir çocuktu" 1

"KAFA KESME VİDEOLARI İZLİYORDU"

Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'a konuşan aile şunları anlattı:
"Kim ister ki evladının böyle bir bir şey yapmasını. Son dönemde çocuğumuz farklı sitelere giriyordu. Kafa kesme videoları izliyordu. Annesi onu korkuttu. 'Seni polise söyleyeceğim' dedi.

Kafa kesme videoları detayı kan dondurdu! Türkiye nin konuştuğu hain Eren Bigül ün ailesi de şok içinde: "Normalde pısırık bir çocuktu" 2

"NORMALDE PISIRIK BİR ÇOCUKTU"

Son günlerde hepimize 'Sizler kafirsiniz' diyordu. Namaz kılıyordu sürekli. Normalde pısırık bir çocuktu. Bunu yapması bizi şok etti. Keşke girdiği siteleri polise haber verseydik. Çocuğun telefonu incelensin. Kimlerle irtibatlı olduğu ortaya çıkacaktır."

Kafa kesme videoları detayı kan dondurdu! Türkiye nin konuştuğu hain Eren Bigül ün ailesi de şok içinde: "Normalde pısırık bir çocuktu" 3

SALDIRIDAN ÖNCEKİ PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Eren Bigül'ün saldırıdan kısa süre önce yaptığı paylaşım dikkat çekti. Saldırı gerçekleştireceğini duyuran Bigül paylaşımında "Birazdan istişhad yapacağım ve şehid olacağım inşaallah" ifadelerine yer vermiş.

Kafa kesme videoları detayı kan dondurdu! Türkiye nin konuştuğu hain Eren Bigül ün ailesi de şok içinde: "Normalde pısırık bir çocuktu" 4

VALİ ELBAN: SUÇ KAYDI VEYA GÖZALTINA ALINMIŞLIĞI YOK

İzmir Valisi Süleyman Elban saldırının ardında yaptığı açıklamada şunları söylemişti:
"Bu sabah saat 08.50'de polis merkezimize 16 yaşında lise 3 öğrencisi, daha önce herhangi bir suç kaydı olmayan bir kişi tarafından saldırı düzenlendi, pompalı tüfekle. Saldırgan bu sokakta oturuyor. İlk ateş nöbet kulübesine açılıyor ve bir polis memuru arkadaşımız ilk ateşte şehit oluyor. İki polis memurumuz hastanede tedavi altına alındı. Burası yoğun bir sokak. Burada çıkan çatışmada bir vatandaşımız elinden hafif yaralanmış. Saldırgan yaralı olarak ele geçirildi. Hastanede tedavisi devam ediyor. Milletimizin başı sağ olsun. Olayı çok yönlü olarak araştırıyoruz. Suç kaydı ya da daha önce gözaltına alınmışlığı yok. 10 sene önce babasının almış olduğu pompalı tüfek. Yeni almamış."

Kafa kesme videoları detayı kan dondurdu! Türkiye nin konuştuğu hain Eren Bigül ün ailesi de şok içinde: "Normalde pısırık bir çocuktu" 5

Kafa kesme videoları detayı kan dondurdu! Türkiye nin konuştuğu hain Eren Bigül ün ailesi de şok içinde: "Normalde pısırık bir çocuktu" 6

