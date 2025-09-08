Mal varlığı sorulan Gürsel Tekin'den çok konuşulacak sözler: "Kıskanmayın! Sizin de olur"

CHP Sarıyer'deki İstanbul İl Başkanlığı binası bugün son derece hareketliydi. Mahkeme kararıyla Özgür Çelik ve yönetiminin yerine gelen Gürsel Tekin'in liderlik ettiği kayyum heyetinin binanın önüne gelmesiyle gerginliğin dozu arttı. Gürsel Tekin bugün yaşananları ve merak edilenleri tv100 canlı yayınında anlattı.

"BİZ BU SÜRECİN BİR TARAFI DEĞİLİZ"

‘Kayyum’ olarak eleştirilen Gürsel Tekin canlı yayında şunları söyledi:

‘‘7 gündür ben ve heyetteki arkadaşlarımız çok uğraştık, çok çaba sarf ettik bu noktaya gelmemesi açısından ama olmadı. Ben arkadaşlarıma ilk günden itibaren gidelim, kucaklaşalım dedim. Kayyum Esenyurt’a gitti, Kayyum Şişli’ye gitti. 50 yıllık CHP'lilere bu kadar sert davranmaları, yok saymaları gerçekten beni üzdü. Neticede böyle oldu. Olmaması için çabalarımız oldu. CHP’lilerin direnci yok. Yani şu anda sizlerin tanıdığınız CHP İstanbul’da köklü, tabandan gelmiş, ilçe başkanları, il başkanları, il yöneticileri bizleri tanıyan herkes bu süreçte bizim ne kadar haklı olduğumuzu gördüler. Çünkü biz bu sürecin bir tarafı değiliz. Bu süreç bir buçuk, iki yıl önceki hukuk bir mücadelesi.

"MUTLAKA BİR GÜN HESABI SORULACAK''

Kararın çıkışıyla beraber taraf olanlar yani CHP’nin davayı açan taraflar bir çağrı heyeti istendiği söylendi, önermişler. İmar çetesi diyen aynı televizyon bizi canavar olarak gösteriyor. Sebebi biz değiliz, tarafı değiliz. Ortada bir sorun var. Biz de bu sorunu bir an evvel çözülsün diye mücadele ediyoruz. Hepsi bu. Yani herhangi bir CHP’li arkadaşım çıkıp bize neler söylediler ama şunu da söyleyeyim. Ben hayatımda düşmanımın çocuklarına -çok şükür düşmanım yok- eşine, ailesine asla dil uzatmam. O bir kahpeliktir ama son bir haftada gerek kuruldaki arkadaşlarımızın namusları, haysiyetleri, anaları, babaları ölüleri dirileri kalmadı. Bunun mutlaka bir gün hesabı sorulacak.

Kimse kusura bakmasın. Biz doğarken kefenimizi giydik de geldik. Burada partimizin, savaş meydanlarında kurulmuş bir parti, nasıl muhafaza edebiliriz mücadelesi veriyoruz. Biz CHP’liler birbirimizle kavga ederiz ama çok şükür günü geldiği zaman kol kola girmesini de biliriz.''

'SU ŞİŞESİ' TEPKİSİNE BÖYLE YANIT VERDİ

Tekin açıklama yaptığı sırada gelen tepkilere ve kafasına su şişesi atılmasına ilişkin şöyle konuştu:

"Demokratik tepkiler olur. Ben onlara hiç incinmiyorum. Bir kısım genç arkadaşlarımız ben de tanımıyorum. Mesela bugün bir milletvekili arkadaşım geldi. Ben CHP'nin çocuklarını bile tanırım, o milletvekili arkadaşımı tanımadım. O da gizli kamera çekmiş. Yani konuşma yapıyoruz sayın genel başkan yardımcılarıyla milletvekili de gizli kamerayla çekmiş. Biz CHP'ler bir an önce geleneklerimize dönmek zorundayız. Oradaki arkadaşlarımız tepkilerini gösterebilir. Benim derdim: Neden mahkeme koridorlarına düştük?"

BİNADA NELER YAŞANDI? "ÖZGÜ BEY VE BİRKAÇ ARKADAŞIMIZ BEŞİNCİ KATTA"

Bina içinde Özgür Çelik ile karşılaşmadıklarını söyleyen Tekin içeride neler olduğu sorusuna şöyle yanıt verdi:

''Ben hiçbir arkadaşıma acı bir söz söylemem. Arkadaşlarımız demokratik haklarını kullanabilirler, o bina hepimize yeter. Bugün sayın genel başkanımız orayı ofis olarak kullanacağını ifade etmiş. Sayın genel başkanımıza yeter. İki katı da sayın genel başkanımıza tahsis ederiz. Hepimiz bir arada çalışırız.

Bugün İzmir'de bir olay yaşandı, iki tane polisimiz şehit oldu. Bu katliamı yapan 16 yaşındaki bir çocuk. Büykü olasılıkla son 10 yıldır yapmış olduğumuz çalışmalarda tahmin ediyorum uyuşturucu bağımlısı olabilir. Çünkü istisnasız her gün uyuşturucu bağımlılarının yaratmış olduğu sorunları çok iyi biliyorum. Onun için Türkiye'nin bir an önce gerçek gündemine dönelim. Türkiye'de sürekli CHP tertemiz bir partidir. CHP bugün de var, yarın da olacak. Yarın da bizim kuruluş yıl dönümümüz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve tüm şehitlerimize rahmet diliyorum.

'Özgür Bey ve birkaç arkadaşımız beşinci kattalar. Bir sıkıntımız yok''

"HER İKİ LİDERİMLE GÖRÜŞÜRÜM"

Gürsel Tekin, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin "Her iki liderimle görüşürüm. Çok vaktimiz olmadı ama önümüzdeki günlerde hem Özgür Özel hem de Kılıçdaroğu'yla temasımız olacak''

MAL VARLIĞI SORUSUNA GÜNDEM OLACAK YANIT: ''KISKANMAYIN BİR GÜN SİZİN DE OLUR''

Erdoğan Aktaş'ın mal beyanı hakkında sorduğu "Gerçekten bu kadar zengin misiniz?" sorusuna Tekin'in yanıtı şöyle oldu:

''Kıskanmayın, bir gün sizin de olur. Bir gazeteci 11 şirket, 399 daire vs. diye haber yaptı. Biz ciddeye almadık ve bu böyle gitti. 1994 yılında aldığım bir evim var. Eşimin bir dairesi var. Bir tane de arabamız var. Çok şükür bunlar bize yetiyor fazlasıyla."