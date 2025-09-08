CHP'nin il binasını taşıma hamlesine Gürsel Tekin'den yanıt: "Yarın da bu binaya geleceğim, bu bina bizde yani"

CHP Genel Merkezi’nin İl Başkanlığı binasını taşıma kararının ardından Gürsel Tekin TELE1’e konuştu. Tekin, “Yarın hangi binaya gideceksiniz?” sorusuna “Buraya geleceğim. Şu anda bulunduğum yere. Bu bina bizde yani” yanıtını verdi.

"ÇADIR KURAR YİNE ÇALIŞIRIZ"

Tekin şöyle devam etti:

“Bizim yere ihtiyacımız yok. Çadır kurar yine çalışırız. Hukukçu arkadaşlarımız ‘Ben burayı tahsis ettim’ demekle olmaz dedi. Hani beni tanımıyorlardı. Yargı kararı hukuk, bizim buradan gitmemizi istiyorsa başımızın üstüne. İsterlerse bizi Şırnak’a göndersinler, gider görevimizi yaparız. Görevimize henüz başlamadık bile. Kurul bile oluşturamadık.”

"ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ"

Yarınki planı sorulan Tekin "Yarın partimizin kuruluş yıl dönümüdür. O çerçevede üzerimize düşeni yapacağız." dedi.

Tekin, "Yarın hangi binaya gideceksiniz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi; "Buraya geleceğim. Şu anda bulunduğum yere. Bu bina bizde yani."

"ÖZGÜR ÖZEL'LE GÖRÜŞTÜNÜZ MÜ" SORUSUNA YANIT

"Özgür Özel ile ya da CHP Genel Merkezi’nden biriyle görüşmeniz oldu mu?" sorusunu yanıtlayan Gürsel Tekin, "Çok temasımız oldu. 7 gün oldu. Bütün bu iyi niyetli tutumumuz sonuç vermedi. Arkadaşlarımızın Ankara’da bina tartışması açması doğası gereği teması ortadan kaldırıyor" ifadelerini kullandı.