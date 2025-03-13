Özgür Özel talimat vermişti! CHP'li Şişli Belediye Meclis Üyesi Özcan partisinden istifa etti

İlçe Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri neticesinde partimizden Şişli Belediye Meclis Üyesi seçilen Yusuf Özcan kamuoyuna yansıyan görüntü sebebiyle bugün Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa etmiştir." ifadelerine yer verildi.
Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan'ın, bir kadını darbetmesine ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine CHP yönetimi harekete geçmişti.
Parti kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medyaya yansıyan görüntüler sebebiyle Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan ve CHP Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı'yı arayarak, Özcan'ın istifasının alınması talimatını vermişti. (AA)