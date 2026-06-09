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Özgür Özel TBMM’nin önünde seslendi: ‘Yüreğim ağzımda izledim, siper oldunuz’

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM Dikmen Kapısı önünde toplanan kalabalığa hitap etti. Yaşananları "yüreğim ağzımda izledim" sözleriyle anlatan Özel, destekçilerine "Siper oldunuz, helal olsun size" diyerek dikkat çeken mesajlar verdi.

Özgür Özel TBMM’nin önünde seslendi: ‘Yüreğim ağzımda izledim, siper oldunuz’
Çiğdem Berfin Sevinç

TBMM önünde gerilimin yükseldiği dakikalar sona erdi. Gerginliğin sona ermesinin ardından TBMM önünde toplanan kalabalığa hitap eden CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Yüreğim ağzımda izledim" ifadelerini kullanarak kendisini destekleyenlere teşekkür etti.

"PARTİNİN SOKAĞINDAN BİLE GEÇMEMESİ GEREKEN TİPLER BUGÜN MECLİS'İN KAPISINDA DAYANACAKTI"

Özel'in açıklamalarından satırbaşları;

"AK Parti yargı kollarıyla yapılması planlanan darbeyi TBMM'nin kapısının önünde püskürttünüz. Siz olmasaydınız baba ocağına pazar sabahı 7'de partinin sokağından bile geçmemesi gereken tipler bugün de burada Meclis'in kapısında dayanacak sanki CHP misafiriymiş gibi gelecekti.

Özgür Özel TBMM’nin önünde seslendi: ‘Yüreğim ağzımda izledim, siper oldunuz’ 1

Rahatsızlığınızı anlıyorum ama şunu tespit edelim. Bugün karşı karşıya geldiniz, yüreğim ağzımda izledim. Siz şunu gösterdiğiniz yargı kollarının kararıyla, partinin hiçbir yerinde olmayanlar bir anda geldiler; Onlara karşı siper oldunuz. Helal olsun size.

"BİN KİŞİDEN MEŞRUTİYET DEVŞİRİRİM DERSENİZ; O BİN KİŞİNİN KARŞISINA BU YÜREKLİ İNSANLAR ÇIKAR OYUNU BOZAR"

Birtakım toplama kalabalıklarla, bin kişiden meşrutiyet devşiririm derseniz; o bin kişinin karşısına bu yürekli insanlar çıkar oyunu bozar. Meclis Başkanlığı bugün içeride olumsuz görüntüler olmasın diye aldığı bir kararla yasak getirdi. Zaten sizin buradaki varlığınız, bir grup toplantısını yapmaktan öte; tam olarak partinin hukukuna ve hepimizin geleceğine sahip çıkmaktı."

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP
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