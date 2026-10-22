Özgür Özel tiz çığlığı duyunca şaşkınlığını gizleyemedi: İstiklal Marşı'nda tuhaf an

Suikastla öldürülen eski Kültür Bakanı, siyaset bilimci ve yazar Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı vefatının 27. yıl dönümünde Ankara'da düzenlenen törenle anıldı. Törende yaşanan bir an ise herkesi şaşırttı.

İSTİKLAL MARŞI ÇIĞLIKLA BİTTİ

Törende İstiklal Marşı'nın son kelimesi okunurken bir kadın tiz bir çığlık attı.

ÖZGÜR ÖZEL'İ DE ŞAŞIRTTI

Keskin çığlık törendeki hemen herkesin dikkatini çekti. Özgür Özel de şaşkınlığını gizleyemedi.

ÇIĞLIĞA YORUM YAĞDI

İstiklal Marşı'nda atılan çığlığa gelen yorumlar da sosyal medyada gündem oldu. İşte o yorumlardan bazıları: