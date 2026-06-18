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Özgür Özel ve 11 vekilin dokunulmazlık dosyası TBMM'de!

TBMM Başkanlığına, Özgür Özel ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in de aralarında bulunduğu 12 milletvekili hakkında 14 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Özel ve Sarıgül'e ait 2'şer dosya bulunuyor.

Özgür Özel ve 11 vekilin dokunulmazlık dosyası TBMM'de!

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

Özgür Özel ve 11 vekilin dokunulmazlık dosyası TBMM de! 1

İŞTE 12 VEKİL

Karma Komisyona, CHP Grup Başkanı Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan ve TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın dosyaları sevk edildi.

Özgür Özel ve 11 vekilin dokunulmazlık dosyası TBMM de! 2

Özel ve Sarıgül'e ait 2'şer dosya bulunuyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Sarıgül Özgür Özel Turhan Çömez
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