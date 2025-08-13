HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Özgür Özel yarın ne açıklayacak? Tüm gözler onda… Murat Kapki iddiası!

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, bu akşam söylediği sözlerle gündemi belirledi. AK Parti’yi kastederek “Onlara yarın 12’de kuruluş yıl dönümü hediyesi vereceğim” diyen Özel’in sürprizinin ne olduğu merak ediliyor.

Özgür Özel yarın ne açıklayacak? Tüm gözler onda… Murat Kapki iddiası!
Doğukan Akbayır

CHP lideri Özgür Özel’in açıklamalarının İBB soruşturmasıyla ilgili olduğuna kesin gözüyle bakılıyor. Türkiye, Özgür Özel’in ne söyleyeceğini tartışırken Cem Küçük’ten yeni bir paylaşım geldi.

KÜÇÜK'TEN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Gazeteci Cem Küçük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin şu ifadelerde bulundu:

"Bendeki bilgi. CHP lideri Özgür Özel’in 12:00’de açıklayacağı şeyin, 4 kere itirafçı olan, yalancı dedikleri Kapki'nin, içinde bazı avukatları zikrettiği Özgür Özel'e yazmış olduğu imzalı mektubuymuş."

NE OLMUŞTU?

Bayrampaşa'daki mitingde konuşan CHP lideri Özel, hakkında açılan soruşturmaya değindi ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Adalet bakanı! Ben konuşma yaparken kızmışım 'lan' demişim diye bana soruşturma açmış. Adalet Bakanı, yarın ilan ediyorum. Yarın 12'yi bekle. Tayyip bey, hani turbun büyüğü heybede diyorsun ya heybede tutmayacağım. AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde en güzel hediyeyi vereceğiz.

Bütün basın mensuplarını çağırıyorum. Bizden belediye başkanı çalıyorsunuz ya, yarın öğlen 12'de göreceğiz ne olacak! Bugün beni tehdit edenler, yarın göreceğiz ak tarafı da kara tarafı da. Hodri meydan."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çanakkale'de feci kaza: 6 ölüÇanakkale'de feci kaza: 6 ölü
O avukat daha önce tutuklanmış! İşte o iddia…O avukat daha önce tutuklanmış! İşte o iddia…

Anahtar Kelimeler:
cem küçük ibb
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de!

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de!

Özel: "Yarın göreceğiz ak tarafı da kara tarafı da"

Özel: "Yarın göreceğiz ak tarafı da kara tarafı da"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: "Mevla kimseyi böyle cenderede bırakmasın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: "Mevla kimseyi böyle cenderede bırakmasın"

Ev sahibini aradı, "evde cinayet işledim" dedi!

Ev sahibini aradı, "evde cinayet işledim" dedi!

Özel'in Çerçioğlu ifadelerine AK Parti'den ilk yanıt! "Aciz bir savrulma içinde..."

Özel'in Çerçioğlu ifadelerine AK Parti'den ilk yanıt! "Aciz bir savrulma içinde..."

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.