Özgür Özel yarın ne açıklayacak? Tüm gözler onda… Murat Kapki iddiası!

CHP lideri Özgür Özel’in açıklamalarının İBB soruşturmasıyla ilgili olduğuna kesin gözüyle bakılıyor. Türkiye, Özgür Özel’in ne söyleyeceğini tartışırken Cem Küçük’ten yeni bir paylaşım geldi.

KÜÇÜK'TEN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Gazeteci Cem Küçük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin şu ifadelerde bulundu:

"Bendeki bilgi. CHP lideri Özgür Özel’in 12:00’de açıklayacağı şeyin, 4 kere itirafçı olan, yalancı dedikleri Kapki'nin, içinde bazı avukatları zikrettiği Özgür Özel'e yazmış olduğu imzalı mektubuymuş."

NE OLMUŞTU?

Bayrampaşa'daki mitingde konuşan CHP lideri Özel, hakkında açılan soruşturmaya değindi ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Adalet bakanı! Ben konuşma yaparken kızmışım 'lan' demişim diye bana soruşturma açmış. Adalet Bakanı, yarın ilan ediyorum. Yarın 12'yi bekle. Tayyip bey, hani turbun büyüğü heybede diyorsun ya heybede tutmayacağım. AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde en güzel hediyeyi vereceğiz.

Bütün basın mensuplarını çağırıyorum. Bizden belediye başkanı çalıyorsunuz ya, yarın öğlen 12'de göreceğiz ne olacak! Bugün beni tehdit edenler, yarın göreceğiz ak tarafı da kara tarafı da. Hodri meydan."