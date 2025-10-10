HABER

Özgürlük Filosu'nun 18'i Türk 94 aktivisti THY uçağıyla İstanbul'a geldi

İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulan Özgürlük Filosu'nda bulunan 18'i Türk vatandaşı olan 94 aktivist, Türk Hava Yolları'nın uçağı ile İstanbul'a geldi.

Özgürlük Filosu'nun 18'i Türk 94 aktivisti THY uçağıyla İstanbul'a geldi

İsrail tarafından uluslararası sularda el konulan Özgürlük Filosu'na ait teknelerde bulunan 18'i Türk 76'sı yabancı olmak üzere toplam 94 aktivist Türkiye'ye getirildi. Ürdün'den Türk Hava Yolları'nın (THY) özel uçağıyla saat 14.30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Aktivistleri karşılayan Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, "Son zamanda var olan ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'deki kardeşlerimizin imdadına yetişmek amacıyla organize edilen Sumud filosundan sonra Özgürlük filosu girişimi de son günlerde gündemimizde olan bir konuydu. Biliyorsunuz İsrail, Sumud filosunda uluslararası sularda hukuksuz bir şekilde müdahale etti. Eylemcileri aktivisleri alıkoydu. Ülkemizin çeşitli kurumlarının girişimleriyle başta vatandaşlarımız olmak üzere başka ülke vatandaşlarını da ülkemize getirerek tahliyeleri gerçekleştirdik. Bugün Özgürlük filosu 8 Ekim'de İsrail kuvvetleri tarafından engellendi ve alıkonuldu. Bunlar içerisinde 3 tane milletvekilimiz de bulunmaktaydı. Bu tahliye operasyonları bizlere şunu gösteriyor ki ülkemiz dünyanın neresinde olursa olsun hangi konuda olursa olsun vatandaşına sahip çıkıyor" dedi.

"BURADA KAHRAMAN YOK"

Filoda yer alan Türk aktivist, “Artık sözlerin tükendiği yerden vicdanımızın sesiyle birlikte vicdan gemisine bindik bir yol aldık. Fakat gittiğimiz uluslararası sularda soykırımcı terör devleti tarafından kaçırıldık. Kıyafetlerimiz özel eşyalarımız çalındı. Her türlü kötü muameleye maruz kaldık. Burada bir yola çıktık ama başarmak değil de kaçırıldık. Burada bir kahraman yok. Filistin bu haldeyken kimsenin de bir kahramana ihtiyacı yok" dedi. (DHA)

Özgürlük Filosu nun 18 i Türk 94 aktivisti THY uçağıyla İstanbul a geldi 1

Özgürlük Filosu nun 18 i Türk 94 aktivisti THY uçağıyla İstanbul a geldi 2Özgürlük Filosu nun 18 i Türk 94 aktivisti THY uçağıyla İstanbul a geldi 3Özgürlük Filosu nun 18 i Türk 94 aktivisti THY uçağıyla İstanbul a geldi 4
Özgürlük Filosu nun 18 i Türk 94 aktivisti THY uçağıyla İstanbul a geldi 5

