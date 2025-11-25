Özlem Çerçioğlu elini masaya vura vura konuştu: '100 bin TL maaşla nasıl bu kadar lüks yaşıyor'

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun meclis toplantısında öfkelendiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Toplantıda CHP'li Ömer Günel'le tartışan Çerçioğlu 'Ben bunu sorarım' diyerek elini masaya vurdu ve, "Bir ilçe belediye başkanı 100 bin TL maaşla nasıl bu kadar lüks yaşam sürüyor?" ifadelerini kullandı.

SIRALAMA VE USÜL TARTIŞMASI YAŞANDI

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı meclis toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Zabıt özetinin okunmasıyla başlayan toplantıda Büyükşehir Belediyesi'nin 2026 yılına ilişkin Analitik Bütçesi görüşüldü. Büyükşehir Belediyesi'nin daire başkanlıkları ve birimlerine ayrılacak ödeneklerin görüşüldüğü toplantı, çıkan ‘sıralama ve usül' tartışması sebebiyle tamamlanamadı.

CHP'LİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan gelen maddelerin gündeme Başkan Çerçioğlu tarafından yeniden sıralanarak getirildiğini söyleyen CHP'li meclis üyeleri duruma tepki gösterdi.

AK PARTİ 'HATA YOK' DEDİ

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Rıza Yörüyen ilk dört madde dışındaki sıralamanın komisyondaki şekliyle uyuşmadığını belirtti. AK Parti sözcüsü Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler ise başkanın sıralamayı belirleme yetkisi olduğunu savunarak, "Usul hatası yok" dedi.

"CHP, HİZMETE KARŞI"

Kuşadası Belediye Başkanı ve CHP Grup Başkanvekili Ömer Günel, Çerçioğlu'nun meclisi yönetemez hale getirdiğini öne sürerken, Başkan Çerçioğlu; "CHP Grubu hizmete karşı olduğunu ortaya koydu. ASKİ ve Büyükşehir ile ilgili maddeleri komisyondan geldiği gibi oyluyorum. Ama CHP'nin hizmete karşı olduğunu bir kez görüyoruz" dedi.

TOPLU İŞTEN ÇIKARIM OLACAK MI?

Daha sonra belediye meclis toplantısına geçildi, 2026 yılı bütçesi görüşüldü. CHP Grup Başkanvekili ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Çerçioğlu'na Büyükşehir Belediyesi'nin toplu bir işten çıkarma planlayıp planlamadığını sordu.

SİZİN EĞİTİMİNİZ NE?

Çerçioğlu'nun meclis üyelerine dönerek "Nereden çıkarttı bunu, çok merak ediyorum" demesi üzerine Günel, "Her cümlenizde bize saygısızlık ediyorsunuz. Ben avukatım. Sizin eğitiminiz ne?" ifadelerini kullandı.

LÜKS HAYAT VURGUSU

Çerçioğlu, kendisini Aydın halkının seçtiğini dile getirerek, "Hiç haddine değil. Ben de şunu sorarım, bir ilçe belediye başkanı 100 bin lira maaşla nasıl bu kadar lüks hayat sürüyor?" yanıtını verdi.

Günel mal varlığını açıklamaya hazır olduğunu söyledi. Meclis, tartışmanın devam etmesi üzerine ertelendi.