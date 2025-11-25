HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Özlem Çerçioğlu elini masaya vura vura konuştu: '100 bin TL maaşla nasıl bu kadar lüks yaşıyor'

CHP'den AK Parti'ye geçmesiyle gündem olan olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bu kez Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Ömer Günel'e sinirlendi. Meclis toplantısında tansiyonun yükseldiği dakikalarda Çerçioğlu'nun elini masaya vurarak konuştuğu anlar dikkat çekti.

Özlem Çerçioğlu elini masaya vura vura konuştu: '100 bin TL maaşla nasıl bu kadar lüks yaşıyor'
Ufuk Dağ

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun meclis toplantısında öfkelendiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Toplantıda CHP'li Ömer Günel'le tartışan Çerçioğlu 'Ben bunu sorarım' diyerek elini masaya vurdu ve, "Bir ilçe belediye başkanı 100 bin TL maaşla nasıl bu kadar lüks yaşam sürüyor?" ifadelerini kullandı.

SIRALAMA VE USÜL TARTIŞMASI YAŞANDI

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı meclis toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Zabıt özetinin okunmasıyla başlayan toplantıda Büyükşehir Belediyesi'nin 2026 yılına ilişkin Analitik Bütçesi görüşüldü. Büyükşehir Belediyesi'nin daire başkanlıkları ve birimlerine ayrılacak ödeneklerin görüşüldüğü toplantı, çıkan ‘sıralama ve usül' tartışması sebebiyle tamamlanamadı.

CHP'LİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan gelen maddelerin gündeme Başkan Çerçioğlu tarafından yeniden sıralanarak getirildiğini söyleyen CHP'li meclis üyeleri duruma tepki gösterdi.

Özlem Çerçioğlu elini masaya vura vura konuştu: 100 bin TL maaşla nasıl bu kadar lüks yaşıyor 1

AK PARTİ 'HATA YOK' DEDİ

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Rıza Yörüyen ilk dört madde dışındaki sıralamanın komisyondaki şekliyle uyuşmadığını belirtti. AK Parti sözcüsü Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler ise başkanın sıralamayı belirleme yetkisi olduğunu savunarak, "Usul hatası yok" dedi.

"CHP, HİZMETE KARŞI"

Kuşadası Belediye Başkanı ve CHP Grup Başkanvekili Ömer Günel, Çerçioğlu'nun meclisi yönetemez hale getirdiğini öne sürerken, Başkan Çerçioğlu; "CHP Grubu hizmete karşı olduğunu ortaya koydu. ASKİ ve Büyükşehir ile ilgili maddeleri komisyondan geldiği gibi oyluyorum. Ama CHP'nin hizmete karşı olduğunu bir kez görüyoruz" dedi.

Özlem Çerçioğlu elini masaya vura vura konuştu: 100 bin TL maaşla nasıl bu kadar lüks yaşıyor 2

TOPLU İŞTEN ÇIKARIM OLACAK MI?

Daha sonra belediye meclis toplantısına geçildi, 2026 yılı bütçesi görüşüldü. CHP Grup Başkanvekili ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Çerçioğlu'na Büyükşehir Belediyesi'nin toplu bir işten çıkarma planlayıp planlamadığını sordu.

SİZİN EĞİTİMİNİZ NE?

Çerçioğlu'nun meclis üyelerine dönerek "Nereden çıkarttı bunu, çok merak ediyorum" demesi üzerine Günel, "Her cümlenizde bize saygısızlık ediyorsunuz. Ben avukatım. Sizin eğitiminiz ne?" ifadelerini kullandı.

Özlem Çerçioğlu elini masaya vura vura konuştu: 100 bin TL maaşla nasıl bu kadar lüks yaşıyor 3

LÜKS HAYAT VURGUSU

Çerçioğlu, kendisini Aydın halkının seçtiğini dile getirerek, "Hiç haddine değil. Ben de şunu sorarım, bir ilçe belediye başkanı 100 bin lira maaşla nasıl bu kadar lüks hayat sürüyor?" yanıtını verdi.

Günel mal varlığını açıklamaya hazır olduğunu söyledi. Meclis, tartışmanın devam etmesi üzerine ertelendi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına şiddet bir insanlık suçudur!Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına şiddet bir insanlık suçudur!
Öğretmenler günü sevinci kabusa döndü! Gülşen öğretmenden acı haberÖğretmenler günü sevinci kabusa döndü! Gülşen öğretmenden acı haber

Anahtar Kelimeler:
Özlem Çerçioğlu kuşadası Aydın maaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.