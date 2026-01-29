Özlem Çerçioğlu harekete geçti! CHP lideri Özgür Özel hakkında suç duyurusu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından şahsımı hedef alan, gerçek dışı, mesnetsiz, iftira niteliği taşıyan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamalar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerini kullandı.

"YARGI MERCİLERİNİN TAKDİRİNE SUNULMUŞTUR"

Özel'in açıklamalarının hiçbir hukuki, fiili veya somut dayanağı bulunmadığına dikkati çeken Çerçioğlu, şunları kaydetti:

"Bu beyanlar kişilik haklarını ihlal eden, kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan ve kamu düzenini zedeleyen sorumsuz bir girişim niteliği taşımaktadır. Bu tür açıklamalar ne demokratik siyaset anlayışıyla ne de hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmaktadır. Kamu görevini yürüten bir kişi olarak, şahsıma ve temsil ettiğim makama yöneltilen bu tür ithamların karşılıksız bırakılması söz konusu değildir. İftira, karalama ve itibarsızlaştırma amacı taşıyan her türlü girişim hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yargı mercilerinin takdirine sunulmuştur."

AK PARTİ'YE KATILMIŞTI

Çerçioğlu, 14 Ağustos 2025'te CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılmıştı.

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır