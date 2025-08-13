HABER

Özlem Çerçioğlu krizine CHP'li Aytekin ve Zeybek'ten çok sert tepki! 'Hainlikle' suçladılar: "Devran dönecek, hesap vereceksiniz"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den AK Parti'ye geçeceği iddiaları siyasetin gündemine bomba gibi düştü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çerçioğlu hakkında sert ifadeler kullanırken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve Gökan Zeybek de Çerçioğlu'na ateş püskürdü. Aytekin, Çerçioğlu'nu 'hainlikle' suçlarken, Zeybek ise "Gün gelecek, devran dönecek, hesap vereceksiniz" dedi.

Doğukan Akbayır

CHP’den iki dönem Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Özlem Çerçioğlu'nun yarın AK Parti'ye geçmesi bekleniyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Aydın İl Başkanlığında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

AYTEKİN'DEN ÇERÇİOĞLU'NA: "HAİNLERİ UNUTMAYACAĞIZ"

CHP'li Aytekin konuşmasında, "CHP'nin gücü sayesinde yıllardır topuklu Efe naraları atanlar, önüne bir dosya konulduğu anda CHP'nden topuklayıp, AKP saflarına katılmayı tercih haline gelmişlerdir. Bugünler geçecek; CHP Aydın'da da Türkiye'de de birinciliği yükseltecek, ilk seçimde kuşkusuz iktidar olacak. Bugünlerden geriye iki şey kalacak. Birisi baba evini terk etmeyip onurlu davranan üyelerimiz, yöneticilerimiz olacak, bir de hainleri unutmayacağız" dedi.

Aytekin'in açıklamaları bu şekilde:

"14 tane belediye başkanımızı zindanlara atmıştır. Ve bugün görüyoruz ki iktidar partisinin belediyemize yönelik, belediye başkanlarımıza yönelik operasyonları tür değiştirmiş, şekil değiştirmiştir. Önceden yalanla, iftirayla, şafak operasyonlarıyla başlayan operasyonlar bugün şekil değiştirerek tehditle transfere dönüşmüştür. Aydın bunun ilk örneğini yaşıyor.

Arkadaşlar, tabii bu değişiklik için bir zayıf halka lazım. Ne yazık ki o zayıf halkayı da Aydın'da bulmuşlardır. Ben aracılığınızla AKP'ye katılmak yerine cezaevine içeriye tıkılmayı yeğleyen, seçen 14 aslan yürek, onurlu belediye başkanımızı buradan selamlıyorum. Arkadaşlar, dün akşamdan bu yana Büyükşehir Belediyesi'nin daire başkanları ve belediye başkanı parti üyemiz olup gençlik kollarında çalışan üyelerimize dönük sistemli bir şekilde işten atma tehdidiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifaya zorlanmışlardır.

Şunu hatırlatayım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Aydın'da bugün itibariyle 49.481 tane üyesi vardır. Tam bir yıl önce üye kampanyamız başlamadan önce bu rakam 26.000'lerdeydi. Yani %50'ye yakın bir artışla Aydınlı da Türkiye ortalamasında üye artışı sağlamış durumdayız. Ben aracılığınızla iki çağrıda bulunmak istiyorum. Birincisi, işten çıkarma tehdidiyle işini ağlaya ağlaya, istemeden bırakmak zorunda kalıp partiden istifa eden arkadaşlarımıza çağrıda bulunuyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri dönün. Baba evine geri dönün. Bilin ki burası hiç kimseyi aç ya da açıkta bırakmayacaktır. İkinci çağırım da şu anda Aydın'da 49.281 üyemizedir. Bu darbeye karşı, bu ihanete karşı durup bir cevap vererek her üyemizin yanına partimize bugüne kadar üye olmamış bir kişiyi partimize kazandırmasını, üye yapmasını bekliyoruz. Değerli arkadaşlar, burası Aydın. Cumhuriyet Halk Partisi yıllardır Aydın'ı yerelde yönetti. Yönetmeye de devam edecek. Cumhuriyet Halk Partisi Aydın'da kişilerle var olmadı. Kişilerle de yok olmayacaktır.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin gücü sayesinde yıllardır topuklu efe naraları atanlar, önüne bir dosya koyduğu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nden topuklayıp gidip AKP saflarına ne yazık ki katılmayı tercih etme noktasına gelmişlerdir. Bugünler geçecek.

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın'da da Türkiye'de de birinciliğini yükselterek devam edecek. İlk seçimde kuşkusuz iktidar olacak. Ama bugünlerden geriye bir şey kalacak. Hatta iki şey kalacak. Birisi bedel ödeyip baba evini terk etmeyip onurlu davranan, mücadelesine mücadele katan üyelerimiz, yöneticilerimiz, belediye başkanlarımız ve belediye meclis üyelerimiz olacak. Ve unutulmayan diğer şey de ihanet edenler, hainler. İki şeyi unutmayacağız. Hainlerle direnenleri asla ve asla unutmayacağız."

CHP'Lİ ZEYBEK: "DEVRAN DÖNECEK, HESAP VERECEKSİNİZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Siz tarihe kara bir leke olarak geçtiniz. Bu yaptıklarınızın yanınıza kar olarak kalacağını düşünüyorsanız aldanıyorsunuz. Gün gelecek, devran dönecek, sizler de tek tek hesap vereceksiniz" ifadelerini kullandı.

