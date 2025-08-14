HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Özlem Çerçioğlu siyaset arenasını hareketlendirmişti! Açıklamalar art arda geldi... İşte AK Parti'nin bugün rozet takacağı 9 isim

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye transferi siyaset arenasını hareketlendirmişti. Çerçioğlu ile birlikte toplamda 9 ismin AK Parti'ye katılması bekleniyor. İşte AK Parti'nin rozet takacağı 9 isim...

Özlem Çerçioğlu siyaset arenasını hareketlendirmişti! Açıklamalar art arda geldi... İşte AK Parti'nin bugün rozet takacağı 9 isim
Melih Kadir Yılmaz

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte üç ilçe belediye başkanının yanı sıra beş belediyenin daha AK Parti'ye katılacağı iddia edildi.

Konuyla ilgili olarak Sözcü TV'de değerlendirmede bulunan Can Coşkun, "Bu 9 ismi belediye başkanı mı, milletvekili mi diye net şekilde sınıflandıramıyoruz, tam olarak bilmiyoruz. Özlem Çerçioğlu, beraberinde ilçe belediye başkanları..." dedi.

Özlem Çerçioğlu siyaset arenasını hareketlendirmişti! Açıklamalar art arda geldi... İşte AK Parti nin bugün rozet takacağı 9 isim 1

BUGÜN ROZET TAKILACAK

Aydın'dan başka birkaç yerin de olduğunu belirten Coşkun, "Evet ama bu sayı 5’e, 6’ya çıkıyor. 7, 8, 9... Bunlar hangi isimler? 15.30–16.00 sularında rozet takılacakmış. Aldığımız net bilgidir" şeklinde konuştu.

Özlem Çerçioğlu siyaset arenasını hareketlendirmişti! Açıklamalar art arda geldi... İşte AK Parti nin bugün rozet takacağı 9 isim 2

SAYMAZ BELEDİYELERİ SIRALADI! TAM 9 BELEDİYE

Gazeteci İsmail Saymaz da sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Saymaz, "Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın'ın Söke, Yenipazar ve Sultanhisar belediyeleri, Gaziantep'in Şehitkamil Belediyesi, Yalova'nın Altınova Belediyesi; Isparta'nın Yalvaç Belediyesi, Aksaray'ın Yeşiltepe Belediyesi ile Kastamonu'nun Bozkurt Belediyesi" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mersin ve Hatay'da orman yangını! Yüzlerce insan tahliye edildiMersin ve Hatay'da orman yangını! Yüzlerce insan tahliye edildi
SON DAKİKA | Ünlü avukat Rezan Epözdemir tutuklandı! İfadesi ortaya çıktıSON DAKİKA | Ünlü avukat Rezan Epözdemir tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

Anahtar Kelimeler:
Özlem Çerçioğlu Aydın CHP ak parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
SON DAKİKA | Ünlü avukat Rezan Epözdemir tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

SON DAKİKA | Ünlü avukat Rezan Epözdemir tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

İşte AK Parti'nin bugün rozet takacağı 9 isim

İşte AK Parti'nin bugün rozet takacağı 9 isim

Kobra Murat'ın kızının sözünde olay görüntüler... Euro şemsiyesi ve dahası...

Kobra Murat'ın kızının sözünde olay görüntüler... Euro şemsiyesi ve dahası...

Gece yarısı alınan teklif için 1 saniye düşünmediler! Cimbom'a piyango...

Gece yarısı alınan teklif için 1 saniye düşünmediler! Cimbom'a piyango...

Özgür Özel bugün ne açıklayacak? Tüm gözler onda… Murat Kapki iddiası!

Özgür Özel bugün ne açıklayacak? Tüm gözler onda… Murat Kapki iddiası!

Çanakkale'de feci kaza: 6 ölü

Çanakkale'de feci kaza: 6 ölü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.