Özlem Çerçioğlu siyaset arenasını hareketlendirmişti! Açıklamalar art arda geldi... İşte AK Parti'nin bugün rozet takacağı 9 isim

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte üç ilçe belediye başkanının yanı sıra beş belediyenin daha AK Parti'ye katılacağı iddia edildi.

Konuyla ilgili olarak Sözcü TV'de değerlendirmede bulunan Can Coşkun, "Bu 9 ismi belediye başkanı mı, milletvekili mi diye net şekilde sınıflandıramıyoruz, tam olarak bilmiyoruz. Özlem Çerçioğlu, beraberinde ilçe belediye başkanları..." dedi.

BUGÜN ROZET TAKILACAK

Aydın'dan başka birkaç yerin de olduğunu belirten Coşkun, "Evet ama bu sayı 5’e, 6’ya çıkıyor. 7, 8, 9... Bunlar hangi isimler? 15.30–16.00 sularında rozet takılacakmış. Aldığımız net bilgidir" şeklinde konuştu.

SAYMAZ BELEDİYELERİ SIRALADI! TAM 9 BELEDİYE

Gazeteci İsmail Saymaz da sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Saymaz, "Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın'ın Söke, Yenipazar ve Sultanhisar belediyeleri, Gaziantep'in Şehitkamil Belediyesi, Yalova'nın Altınova Belediyesi; Isparta'nın Yalvaç Belediyesi, Aksaray'ın Yeşiltepe Belediyesi ile Kastamonu'nun Bozkurt Belediyesi" dedi.