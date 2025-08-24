HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Özlem Çerçioğlu tartışması devam ediyor! CHP'li vekil paylaştı, Çerçioğlu'nun AK Parti ile ilgili kitap yazdığı ortaya çıktı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu CHP'den ayrılarak AK Parti'ye geçmişti. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Çerçioğlu'nun bir videosunu paylaştı. Videoda Çerçioğlu'nun AK Parti hakkında 'Kumpas' kitabı yazdığını söylediği anlar yer aldı.

Özlem Çerçioğlu tartışması devam ediyor! CHP'li vekil paylaştı, Çerçioğlu'nun AK Parti ile ilgili kitap yazdığı ortaya çıktı
Recep Demircan

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den AK Parti'ye geçmesinin tartışmaları sürüyor.

ÇERÇİOĞLU AK PARTİ HAKKINDA 'KUMPAS' KİTABI YAZIYORMUŞ

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Çerçioğlu'nun bir videosunu paylaşarak şunları ifade etti:

"Özlem Çerçioğlu 24 Mart 2024’te 'Kitabı da bitirmek üzereyim. Nasıl kumpaslar kuruldu, nasıl kamu kuruluşlardaki üst düzeydeki görevlilere baskı yapıldığını, hepsini kitabımda yazıyorum. Gerçekten Aydın halkı bunu okuduğu zaman bu kumpasların ne kadar vicdansızca, ahlaksızca kurulduğunu da görecekler.' açıklamasında bulunmuştu.

Gel gelelim kendisi 14 Ağustos’ta AKP’ye geçti.

Şimdi soruyoruz: O kumpasların kitabı ne oldu?

Yazdığınız sayfalar, AKP rozetini yakaya takıp iktidar saflarına karışınca Cumhurbaşkanı’nın “himayelerine” girince buharlaştı mı?

Dün 'bize kumpas kuruyorlar' diye feryat ederken bugün o kumpasların adresi olan partiye koşarak sığınmanıza hangi çıkarlarınız sebep oldu?

Yazıklar olsun!"

Özlem Çerçioğlu tartışması devam ediyor! CHP li vekil paylaştı, Çerçioğlu nun AK Parti ile ilgili kitap yazdığı ortaya çıktı 1

**CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Artvin... Yürekler ağza geldiYer: Artvin... Yürekler ağza geldi
Çankırı’da 3 ayda 93 bina, 601 daireye yapı ruhsatı verildiÇankırı’da 3 ayda 93 bina, 601 daireye yapı ruhsatı verildi

Anahtar Kelimeler:
Özlem Çerçioğlu CHP ak parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP'li vekil paylaştı! Çerçioğlu'nun AK Parti ile ilgili kitap yazdığı ortaya çıktı

CHP'li vekil paylaştı! Çerçioğlu'nun AK Parti ile ilgili kitap yazdığı ortaya çıktı

Donnarruma ile anlaştılar! Cimbom Ederson için bayram etti...

Donnarruma ile anlaştılar! Cimbom Ederson için bayram etti...

Dünya devi Yusuf Akçiçek için geldi! Transferde son dakika...

Dünya devi Yusuf Akçiçek için geldi! Transferde son dakika...

17 yıllık şüphe: DNA testi yaptı haklı çıktı

17 yıllık şüphe: DNA testi yaptı haklı çıktı

Düzce'deki lisenin kurallar listesi gündem oldu! "Kız öğrenci gerekiyorsa ayakta gidecek"

Düzce'deki lisenin kurallar listesi gündem oldu! "Kız öğrenci gerekiyorsa ayakta gidecek"

Genel Başkanlar anketinde dikkat çeken sonuçlar

Genel Başkanlar anketinde dikkat çeken sonuçlar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.