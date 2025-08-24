Özlem Çerçioğlu tartışması devam ediyor! CHP'li vekil paylaştı, Çerçioğlu'nun AK Parti ile ilgili kitap yazdığı ortaya çıktı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den AK Parti'ye geçmesinin tartışmaları sürüyor.

ÇERÇİOĞLU AK PARTİ HAKKINDA 'KUMPAS' KİTABI YAZIYORMUŞ

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Çerçioğlu'nun bir videosunu paylaşarak şunları ifade etti:

"Özlem Çerçioğlu 24 Mart 2024’te 'Kitabı da bitirmek üzereyim. Nasıl kumpaslar kuruldu, nasıl kamu kuruluşlardaki üst düzeydeki görevlilere baskı yapıldığını, hepsini kitabımda yazıyorum. Gerçekten Aydın halkı bunu okuduğu zaman bu kumpasların ne kadar vicdansızca, ahlaksızca kurulduğunu da görecekler.' açıklamasında bulunmuştu.

Gel gelelim kendisi 14 Ağustos’ta AKP’ye geçti.

Şimdi soruyoruz: O kumpasların kitabı ne oldu?

Yazdığınız sayfalar, AKP rozetini yakaya takıp iktidar saflarına karışınca Cumhurbaşkanı’nın “himayelerine” girince buharlaştı mı?

Dün 'bize kumpas kuruyorlar' diye feryat ederken bugün o kumpasların adresi olan partiye koşarak sığınmanıza hangi çıkarlarınız sebep oldu?

Yazıklar olsun!"

**CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül

