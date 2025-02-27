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Özlem'in öldüğü olayda yeniden yargılama! "Sanık, bize kadını vurduğunu söyledi"

27.02.2025 19:09
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İzmir'd birlikte yaşadığı ve evlilik hazırlığı yaptığı Özlem Eryakşi'yi (37) öldürdüğü suçlamasıyla yerel mahkemenin 'haksız tahrik indirimi' ile toplam 26 yıl hapis cezasına çarptırdığı tutuklu sanık Cemal Kusuvoğlu'nun (40) istinaf mahkemesinde yeniden yargılandığı duruşmada tanık olarak dinlenilen polis memuru S.S., “Sağlık görevlileriyle eve girdik. Sanık bize tartışma olduğunu ve kendisinin kadını vurduğunu söyledi" dedi.

Özlem'in öldüğü olayda yeniden yargılama! "Sanık, bize kadını vurduğunu söyledi"

Olay, 25 Kasım 2022'de Konak ilçesi Atilla Mahallesi'nde meydana geldi. İki çocuk annesi Özlem Eryakşi, evlilik hazırlığında olduğu ve aynı kafeteryada çalıştığı Cemal Kusuvoğlu ile yaşadığı evde, tabancayla karnından vuruldu. Hastaneye kaldırılan Eryakşi, hayatını kaybetti. Cemal Kusuvoğlu, cinayet şüphesiyle tutuklandı. Şakalaşırken silahın kazayla ateş aldığını öne süren Cemal Kusuvoğlu hakkında, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Ruhsatsız ateşli silahla mermileri satın alma ve bulundurma'dan ise 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İzmir Adliyesi 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen temmuz ayında görülen duruşmada karar çıktı. Heyet, sanık Cemal Kusuvoğlu'na önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ardından sanık Kusuvoğlu'nun olay günü öldürülen Özlem Eryakşi ile tartışmasını göz önüne alıp, bu durumu haksız tahrik olarak kabul edip cezayı 24 yıl hapse indirdi. Mahkeme heyeti, sanık Kusuvoğlu'na ayrıca ruhsatsız silah taşıması nedeniyle 2 yıl hapis ve 60 gün adli para cezası da verdi. Tarafların itirazları üzerine dosyayı görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24'üncü Ceza Dairesi, sanığın yeniden yargılamasına karar verdi. İlk celsede yapılan savunmaların ardından savcı, esas hakkında mütalaasını sundu. Savcı, maktulün giriş yarası ile çıkış yarasının bulunduğu açının, bir kişinin yanlışlıkla kendisini o bölgeden vurmasının hayatın olağan akışına uymadığını belirtip, sanık Kusuvoğlu'nun 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

TANIK POLİS MEMURU DİNLENİLDİ

Sanık Cemal Kusuvoğlu'nun, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24'üncü Ceza Dairesi'nde, yargılanmasına bugün görülen 3'üncü duruşmayla devam edildi. Tutuklu sanık duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, Özlem'in annesi Necla Duru, kızı H.S.T. ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada, Eşrefpaşa Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan polis memuru S.S. tanık olarak dinlendi. S.S., "İhbar yaralama olarak bize geldi. Gittiğimizde sanık pencereden 'Yaralı var' diye bağırıyordu. Sağlık görevlileriyle eve girdik. Sanık bize tartışma olduğunu ve kendisinin vurduğunu söyledi. Cemal, kendisinin kadını vurduğunu söyledi. Aksi bir durum olsa tutanağa da öyle yazardık. Tutanağı ben hazırladım. Olayda kullanılan silah koltuğun üzerindeydi ve bize kendisi gösterdi. Kadının yattığı yer ile koltuk arasında yaklaşık 1,5 metrelik boşluk vardı" dedi.

'ÖZLEM'İ VURDUĞUMU SÖYLEMEDİM'

Tanığın ifadelerinden sonra söz verilen sanık Cemal Kusuvoğlu, "Polislere 'Ne olduğunu bilmiyorum, bir anda silah patladı' dedim. Aramızda bir tartışma olduğunu söylemedim. Çünkü tartışma yaşanmadı. En sonunda 'Beni ters kelepçeyle götürün' dedim. O sırada tek isteğim hastaneye gitmekti. Özlem'i vurduğumu söylemedim" diye konuştu.

Sanığın ardından bir kez daha söz verilen tanık S.S., "Sanık, 'Abi ben vurdum acile götürelim' dedi" ifadelerini kullandı.

ANNESİ RAHATSIZLANDI

Tanığın dinlenilmesinin ardından savcı, sanık Kusuvoğlu'nun 'Nitelikli kasten öldürmek' suçundan cezalandırılmasını ve iyi hal indiriminin uygulanmamasını istedi. Bu sırada, Eryakşi'nin annesi rahatsızlanınca salondan çıkarıldı. Taraf avukatları esas hakkında mütalaaya savunma için süre talebinde bulundu. Avukatların süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanık Kusuvoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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