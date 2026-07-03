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Pakistan Başbakanı Şerif Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek üzere Türkiye'ye gelecek

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini açıkladı. Görüşmelerde, Türkiye ile Pakistan arasında ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere, ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi.

Pakistan Başbakanı Şerif Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek üzere Türkiye'ye gelecek

İran-ABD savaşını sonlandıran müzakere süreçlerinin ev sahipliğini yapan Pakistan'ın Başbakanı Şahbaz Şerif, 4 Temmuz'da Türkiye ziyaretinde bulunacak. Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ikili görüşme gerçekleştirecek.

Pakistan Başbakanı Şerif Cumhurbaşkanı Erdoğan la görüşmek üzere Türkiye ye gelecek 1

PAKİSTAN LİDERİ ŞERİF TÜRKİYE'YE GELİYOR

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 4 Temmuz 2026 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.

Pakistan Başbakanı Şerif Cumhurbaşkanı Erdoğan la görüşmek üzere Türkiye ye gelecek 2

ÖNEMLİ KONU BAŞLIKLARI ELE ALINACAK

Görüşmelerde, Türkiye ile Pakistan arasında ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere, ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır. Ziyaret kapsamında ayrıca bir iş forumu düzenlenmesi de öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.

Pakistan Başbakanı Şerif Cumhurbaşkanı Erdoğan la görüşmek üzere Türkiye ye gelecek 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Pakistan Türkiye Recep Tayyip Erdoğan
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