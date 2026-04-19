Pakistan Başbakanı Şerif, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Şerif’in Pezeşkiyan'ı İran ve ABD arasında arabuluculuk çabaları kapsamında Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye ile yürütülen görüşmeler hakkında bilgilendirdiği ifade edildi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran’ın ABD ile Pakistan’da yürütülen müzakerelerin ikinci turuna heyet göndermeyeceği yönünde çıkan haberlerin ardından İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile 45 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

PAKİSTAN-İRAN LİDERLERİ TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Pakistan Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Şerif’in görüşmede ABD ile yürütülen müzakerenin ilk turuna İran’ın "güçlü bir heyet" göndermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği aktarılarak, Şerif’in Pezeşkiyan'ı İran ve ABD arasında arabuluculuk çabaları kapsamında Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye ile yürütülen görüşmeler hakkında bilgilendirdiği ifade edildi. Şerif ayrıca, Pakistan’ın bölgesel barış ve güvenliğin geliştirilmesine yönelik dürüst ve samimi çabalarını sürdürme kararlılığını koruduğunu vurguladı.

Kaynak: İHA

