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Pakistan’da askeri araca bombalı saldırı: 7 ölü

Pakistan ordusu, Belucistan eyaletinde askeri araca düzenlenen bombalı saldırıda 7 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Pakistan’da askeri araca bombalı saldırı: 7 ölü

Pakistan ordusu, Belucistan eyaletinde askeri araca düzenlenen bombalı saldırıda 7 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Pakistan, saldırıdan Hindistan’ı sorumlu tuttu.

Hindistan ve Pakistan arasında tansiyon her geçen gün artıyor. Pakistan ordusu, İran ve Afganistan’a komşu olan Belucistan eyaletinde bir askeri araca bombalı saldırı düzenlendiğini belirterek, saldırıda 7 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Pakistan ordusu, saldırıdan Hindistan’ı sorumlu tutarak, saldırıyı, "Hindistan’ın kuklası" olarak tanımladığı Belucistan Kurtuluş Ordusu’nun (BLA) üstlendiğini ifade etti.

HİNDİSTAN-PAKİSTAN GERİLİMİ

Hindistan’ın Cemmu Keşmir bölgesindeki Pahalgam’daki turistik bir noktada 22 Nisan’da gerçekleştirilen terör saldırısında 26 sivil hayatını kaybetmişti. Hindistan, saldırıda Pakistan’ın rolü olduğunu iddia ederken, İslamabad yönetimi söz konusu iddiayı reddediyor. Pakistan hükümeti, geçtiğimiz günlerde Hindistan’ın askeri eylem başlatmayı planladığına dair "güvenilir istihbarat" aldığını açıklamıştı.

06 Mayıs 2025
06 Mayıs 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Pakistan saldırı
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