Pakistan'da kar yağışı felakete dönüştü! Çok sayıda ölü var

Pakistan'ın kuzey ve batı bölgelerinde etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde 9 kişi, Belucistan eyaletinde ise 2 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın kuzey ve batı bölgelerinde etkili olan şiddetli kar yağışı hayatını olumsuz etkiledi. Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Chitral şehrinde, kar yağışının ardından meydana gelen çığ bir evi yuttu. Olayda aynı aileden 9 kişi hayatını kaybederken, 1 çocuk yaralandı. Chitral Komiser Yardımcısı Rao Hashim Azeem, çığ altındaki tüm cesetlerin çıkarıldığını ve yaralı çocuğun hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Belucistan eyaletinde ise buzlanma nedeniyle bir trafik kazası meydana geldi. Olayda 2 kişi öldü.

Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki Abbottabad şehrindeki turistik bölge Galyat'ta da yollar kapandı ve turistler ile yerel halk mahsur kaldı. Birçok araç yolda kaldı, elektrik kesintileri yaşandı.

Pakistan
