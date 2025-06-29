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Pakistan’da muson yağmurları nedeniyle 57 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'da muson yağışlarının yol açtığı sel, toprak kayması ve çatı çökmesi gibi olaylar nedeniyle 57 kişi yaşamını yitirdi.

Pakistan’da muson yağmurları nedeniyle 57 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'da haziran ayının ortasından bu yana etkili olan muson yağışlarının yol açtığı sel, toprak kayması ve çatı çökmesi gibi olaylar nedeniyle 57 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Hayber-Pakhtunkhwa’da 25, Pencap’ta 19, Sindh’de 4, Gilgit-Baltistan’da 4, Azad Keşmir’de 4 ve başkent İslamabad’da 1 kişi yaşamını yitirdi. Şiddetli yağışların yol açtığı sel, evlerde, tarım alanlarında ve yollarda hasara neden oldu. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Pakistan
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