Pakistan'da Türkiye Burslarını kazanan 166 öğrenci için oryantasyon programı düzenlendi.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğindeki programa Büyükelçi İrfan Neziroğlu, burs kazanan öğrenciler ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Neziroğlu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) verilen Türkiye Burslarına her yıl Pakistan'da yaklaşık 30 bin öğrencinin başvurduğunu, bu yıl da çok sayıdaki Pakistanlı öğrencinin Türkiye'de tam burslu lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi alacağını söyledi.

Türkiye Burslarının yanı sıra TÜBİTAK, Diyanet, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gibi kurumların sağladığı burslardan da birçok Pakistanlı öğrencinin faydalandığını belirten Neziroğlu, Türkiye'de yaklaşık 5 bin Pakistanlı öğrencinin eğitim aldığını ancak iki ülke arasındaki kardeşlik bağı düşünüldüğünde bunun yeterli olmadığını ve yakın gelecekte hızla artırılması için çalışma yürütüldüğünü dile getirdi.

Neziroğlu, eğitim alanındaki işbirliğinin hayati önemine ve Pakistanlı öğrencileri her alanda desteklediklerine dikkati çekerek, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in talimatıyla ekim ve kasım aylarında 200 başarılı öğrencinin Türkiye’ye yapacağı kültürel gezi için duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye Burslarını kazanan 166 öğrenci için düzenlenen oryantasyon programı, Eğitim Müşavirliği Sekreteri Dr. Tahir Shah'ın sunumu ve soru-cevapların ardından sona erdi. (AA)