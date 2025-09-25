HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Pakistan'da Türkiye Burslarını kazanan 166 öğrenci için oryantasyon programı düzenlendi

Pakistan'da Türkiye Burslarını kazanan 166 öğrenci için oryantasyon programı düzenlendi.

Pakistan'da Türkiye Burslarını kazanan 166 öğrenci için oryantasyon programı düzenlendi

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğindeki programa Büyükelçi İrfan Neziroğlu, burs kazanan öğrenciler ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Neziroğlu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) verilen Türkiye Burslarına her yıl Pakistan'da yaklaşık 30 bin öğrencinin başvurduğunu, bu yıl da çok sayıdaki Pakistanlı öğrencinin Türkiye'de tam burslu lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi alacağını söyledi.

Türkiye Burslarının yanı sıra TÜBİTAK, Diyanet, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gibi kurumların sağladığı burslardan da birçok Pakistanlı öğrencinin faydalandığını belirten Neziroğlu, Türkiye'de yaklaşık 5 bin Pakistanlı öğrencinin eğitim aldığını ancak iki ülke arasındaki kardeşlik bağı düşünüldüğünde bunun yeterli olmadığını ve yakın gelecekte hızla artırılması için çalışma yürütüldüğünü dile getirdi.

Neziroğlu, eğitim alanındaki işbirliğinin hayati önemine ve Pakistanlı öğrencileri her alanda desteklediklerine dikkati çekerek, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in talimatıyla ekim ve kasım aylarında 200 başarılı öğrencinin Türkiye’ye yapacağı kültürel gezi için duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye Burslarını kazanan 166 öğrenci için düzenlenen oryantasyon programı, Eğitim Müşavirliği Sekreteri Dr. Tahir Shah'ın sunumu ve soru-cevapların ardından sona erdi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Isparta'da ormanlar son bahar renklerine büründüIsparta'da ormanlar son bahar renklerine büründü
Almanya, Rusya'nın uzaydaki davranışlarını tehdit olarak görüyorAlmanya, Rusya'nın uzaydaki davranışlarını tehdit olarak görüyor

Anahtar Kelimeler:
Pakistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.