Pakistan'daki 4 farklı saldırıda 8'i güvenlik görevlisi 11 kişi öldü

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Naqvi'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Hayber Pahtunhva'da militanlar Sınır Muhafızları personelini taşıyan bir aracı hedef aldı. Saldırıda 3 asker ve 1 şoför hayatını kaybetti.

Hayber Pahtunhva eyaletinin Peşaver bölgesinde ise dün saldırganların bir araca düzenlediği saldırıda 1 polis müfettişi dahil 3 kişi yaşamını yitirdi.

Eyalete bağlı Lakki Marwat bölgesinde ise 1 Sınır Muhafızları personeli izinli olduğu sırada uğradığı saldırı sonucu öldürüldü.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Servisi (ISPR) de yaptığı yazılı açıklamada, Belucistan eyaletinin Mastung bölgesinde militanların, güvenlik güçlerinin aracını el yapımı patlayıcıyla hedef alması sonucu 3 askerin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Öte yandan ordu güçlerinin başlattığı karşı operasyonlarda ise 4 militan etkisiz hale getirildi.

PAKİSTAN'IN TERÖR SORUNU

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

(AA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır