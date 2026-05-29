Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, ABD'li mevkidaşı Rubio ile bir araya geldi

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar, ABD'nin başkenti Washington DC'de ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi. Görüşme sonrası yapılan açıklamada, Rubio'nun Pakistan'ın diplomatik arabuluculuk çabalarını takdir ettiği, ayrıca Pakistan yönetimi ile ABD hükümeti arasındaki yakın temas ve koordinasyonu övdüğü kaydedildi.

Mustafa Fidan

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar, ABD'nin başkenti Washington DC'de ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi. Dar'ın ofisinden yapılan açıklamaya göre, samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede Pakistan-ABD ilişkilerinin son bir yıldaki olumlu seyri değerlendirildi.

Görüşmede karşılıklı çıkarları ilgilendiren çeşitli başlıkların yanı sıra ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi, kültürel iş birliği ve terörle mücadele ile güvenlik alanlarında ortaklığın artırılması konularında mutabakata varıldı. Tarafların, uzun süredir devam eden ortaklıklarını yeniden teyit ederek Pakistan-ABD ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Açıklamada, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar'ın değişen bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin görüş alışverişi sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın vizyonu ve barışa bağlılığının yanı sıra ABD-İran ateşkesine verdiği destek nedeniyle takdirlerini ilettiği kaydedildi. Dar ayrıca, Pakistan'ın dost ülkelerin desteğiyle bölgede ve ötesinde barış ve istikrar için yürüttüğü çabaların olumlu sonuçlar vereceğine inandığını ifade etti.

Açıklamada, Rubio'nun da Pakistan'ın diplomatik arabuluculuk çabalarını takdir ettiği, ayrıca Pakistan yönetimi ile ABD hükümeti arasındaki yakın temas ve koordinasyonu övdüğü kaydedildi.

Öte yandan, İran ile ABD arasındaki müzakere sürecine veya Tahran ile Washington'un üzerinde uzlaşmaya varması beklenen muhtemel mutabakat zaptına ilişkin herhangi bir detay verilmedi.

