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Pakistan, dördüncü Dünya gözlem uydusunu uzaya gönderdi

Pakistan, Çin işbirliğiyle geliştirilen dördüncü Dünya gözlem uydusunu uzaya fırlattı. Pakistan Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanlığı'nın uzaya fırlatılan uyduya ilişkin yayımladığı basın bültenine göre, Pakistan Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı İhsan İkbal fırlatış alanında yaptığı konuşmada, bunun yalnızca teknik bir dönüm noktası olmadığını aynı zamanda "Çin ile dostluğu gökyüzünden daha yükseğe taşıyan bir an" olduğunu belirtti.

Pakistan, dördüncü Dünya gözlem uydusunu uzaya gönderdi

İkbal, bu vesileyle Pakistan'ın uzay biliminde lider bir ülke olarak yükselişini öngören bir vizyon başlattıklarını, bu vizyonun yenilikle güçlendirildiğini ve ortaklıklar ile pekiştirildiğini dile getirdi.

2035'e kadar bir uzay gemisini de Ay'a ulaştırma hedeflerinin olduğunu aktaran İkbal, Pakistan'ı uluslararası uzay ekonomisinde önemli bir oyuncu olarak konumlandırmayı amaçladıklarını söyledi.

İkbal, uzaya yolculuklarının yeni olmadığını anımsatarak, 1961'de Pakistan Uzay ve Üst Atmosfer Araştırma Komisyonunu (SUPARCO) hayata geçirdiklerini ve bu komisyonun bugünün temellerini attığını ifade etti.

PAKİSTAN İLE ÇİN ARASINDAKİ UZAY ALANINDA İŞBİRLİĞİ

Ülkesi ile Çin'in ikili ilişkilerinin olumlu yönde ilerlediğini kaydeden İkbal, Çin'in savunma, ekonomi, altyapı ve Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) aracılığıyla her alanda Pakistan'ın güvenilir ortağı olduğunu dile getirdi.

İkbal, uzay alanındaki işbirliği ile Çin'le ilişkilerin yeni bir boyuta taşınacağını belirterek, Pakistan'ın ilk yerli gözlem uydusu Electro-Optical (EO-1) başta olmak üzere 2011'de uzaya fırlatılan PAKSAT-1R ve 2024'te fırlatılan PakSat-MM1'in iletişimi, yayıncılığı ve dijital bağlantısallığı dönüştürdüğünü söyledi.

Pakistan, dördüncü Dünya gözlem uydusunu uzaya gönderdi 1

"PAKİSTAN HALKI İÇİN UMUDUN SEMBOLÜ"

Pakistan'ın Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) ve Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) ile işbirliğinin yanı sıra Asya-Pasifik Uzay İş Birliği Örgütüne (APSCO) ve İslam Ülkeleri Uzay Bilim ve Teknolojileri Ağı'na (ISNET) katılmasına da değinen İkbal, Pakistan'ın uluslararası arenadaki rolüne işaret etti.

İkbal, dünya gözlem uydusunun afet yönetimi, gıda güvenliği ve kentsel planlamayı güçlendireceğini, uydunun Pakistan-Çin kardeşliğini sembolik olarak uzaya taşıyacağını ifade etti.

Projenin hükümetler arası bir başarı öyküsü olduğunu, hız ve hassasiyetle yürütüldüğünü vurgulayan İkbal, küresel uzay ekonomisinin 2040 yılına kadar 1 trilyon doları aşmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Bakan İkbal, bu uydunun Pakistan halkı için umudun sembolü olduğunu sözlerine ekledi.

(AA)

30 Temmuz 2025
30 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
uzay Pakistan Uydu
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