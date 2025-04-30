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Gerilim tırmanıyor... Pakistan duyurdu: "Hindistan 24 ila 36 saat içinde askeri harekat düzenleme niyetinde"

Hindistan-Pakistan geriliminde yeni bir gelişme yaşandı. Pakistan Enformasyon Bakanı Tarar, "Hindistan'ın önümüzdeki 24 ila 36 saat içinde askeri harekat düzenleme niyetinde olduğuna ilişkin güvenilir istihbarat aldık" dedi.

Gerilim tırmanıyor... Pakistan duyurdu: "Hindistan 24 ila 36 saat içinde askeri harekat düzenleme niyetinde"

Keşmir Bölgesi için karşı karşıya gelen ve savaş söylemlerinin dile getirildiği Hindistan-Pakistan geriliminde yeni bir gelişme yaşandı.

Pakistan Enformasyon Bakanı Tarar tarafından yapılan açıklamada, "Hindistan'ın önümüzdeki 24 ila 36 saat içinde askeri harekat düzenleme niyetinde olduğuna ilişkin güvenilir istihbarat aldık" ifadeleri kullanıldı.

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ABD'DEN "GERİLİMİ AZALTIN" ÇAĞRISI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Pakistan ile Hindistan arasında Cammu Keşmir'deki terör saldırısı nedeniyle yaşanan sorunla ilgili "tansiyonun artırılmaması" çağrısında bulundu.

Bruce, günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

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Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan gelişmeleri takip ettiklerini belirterek "Yetkilileri sorumlu bir çözüm için birlikte çalışmaya teşvik ediyoruz" ifadesini kullanan Bruce, "Dünya bunu izliyor." dedi.

Bruce, bölgedeki gerginliğin daha fazla "artırılmaması" gerektiğini vurgularken, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun iki ülkenin de dışişleri bakanlarıyla görüşeceği bilgisini paylaştı.

Bruce, "Bildiğiniz gibi, Hindistan ve Pakistan hükümetleriyle, sadece dışişleri bakanları düzeyinde değil, birden fazla düzeyde temas halindeyiz." diye konuştu.

PAHALGAM'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

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Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

(AA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Pakistan abd saldırı
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