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Pakistan felaketi yaşıyor! Seller nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti!

Pakistan'ın Pencap ve Belucistan eyaletlerinde şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı seller nedeniyle hayat durma noktasına gelirken, ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan felaketi yaşıyor! Seller nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti!

Pakistan, yoğun yağışlar nedeniyle felaketi yaşıyor. Dawn gazetesinin haberine göre, Pencap'taki Lahor kenti ve Belucistan'ın bazı bölgelerinde aşırı yağışlar, sellere yol açtı.

Pakistan felaketi yaşıyor! Seller nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti! 1

Muson yağmurları nedeniyle kanalizasyon sisteminin yetersiz kaldığı ve bazı yolların kapandığı Lahor'da binlerce kişiyi etkileyen elektrik kesintisi yaşandı.

Pakistan felaketi yaşıyor! Seller nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti! 2

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer, şiddetli yağışların evlere ve yollara zarar verdiğini belirterek, Lahor ve Belucistan'ın bazı kesimlerinde meydana gelen sellerde ilk belirlemelere göre 11 kişinin hayatını kaybettiğini ve birçok kişinin yaralandığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Pakistan
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