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Pakistan, Hindistan'la yaşanan gerilim sonrası savunma harcamalarını yüzde 20 artırdı

Hindistan ile gerilimin yaşandığı Pakistan'da 62,4 milyar dolarlık 2025-2026 mali bütçesinde savunma harcamalarına ayrılan bütçe yüzde 20 oranında artırıldı.

Pakistan, Hindistan'la yaşanan gerilim sonrası savunma harcamalarını yüzde 20 artırdı

Pakistan, Hindistan'la yaşanan gerilim sonrası savunmaya ayırdığı bütçeyi artırdı. Pakistan'da 62,4 milyar dolarlık 2025-2026 mali bütçesi teklifi, başkent İslamabad'daki Ulusal Meclis'e sunuldu.

YÜZDE 20 ORANINDA ARTIRDI

Hindistan ile yaşanan gerilimin ardından savunma harcamaları için ayrılan bütçe, bir önceki döneme kıyasla yaklaşık yüzde 20 oranında artırılarak 9 milyar dolar olarak belirlendi.
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BÜTÇE DÜŞÜRÜLDÜ

62,4 milyar dolarlık bütçe ise bir önceki döneme kıyasla yüzde 6,9 düşürüldü. 2025-2026 mali bütçesinde ayrıca 49,6 milyar dolarlık vergi tahsilat hedefi konuldu.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ordu Hindistan Pakistan savaş
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