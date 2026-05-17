Pakistan İçişleri Başkanı Naqvi’den Tahran’a resmi ziyaret

Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi, İran’ın başkenti Tahran’a gerçekleştirdiği resmi ziyarette İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile görüşmeler gerçekleştirdi.

ABD-İran arasındaki siyasi ve askeri kriz sürerken, bu süreçte arabuluculuk rolü üstlenen Pakistan taraflarla temaslarını sürdürüyor. Bu çerçevede Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi, taraflar arasındaki müzakerelerin ilerlemesine destek olmak amacıyla dün İran’ın başkenti Tahran’a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Naqvi, Tahran’daki temaslarının ilk gününde İran İçişleri Bakanı İskender Mumini ile bir araya geldi.

PAKİSTANLI BAKAN TAHRAN'DA

Pakistanlı bakan, bugün ise İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştü. Yerel basında yer alan haberlere göre, yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede Orta Doğu bölgesindeki savaşın sonlandırılmasına yönelik çabalar ve ABD-İran müzakerelerinin sürdürülmesine ilişkin başlıklar ele alındı. Görüşmede aynı zamanda Pakistan-İran arasındaki ilişkilere de değinildi.

Naqvi, ayrıca Pakistan’ın başkenti İslamabad’da Washington-Tahran arasında gerçekleştirilen görüşmelerde İran heyetine liderlik eden İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile de ayrı bir görüşme gerçekleştirdi. Naqvi ve Galibaf görüşmede, bölgesel ve küresel konulara ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

