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Pakistan'ın askeri gücü ne kadar, kaçıncı sırada? Pakistan'ın askeri gücü, ordusu ve nüfusu 2025

Güney Asya bölgesindeki yarış ve Keşmir'de gerçekleşen olaylar sonrasında ülkelerin askeri gücü gündeme gelmiştir. Bu noktada Pakistan'ın ve Hindistan'ın askeri gücü merak edilmeye başlanmıştır. Pakistan’daki asker sayısı, tank sayısı, savaş uçağı sayısı merak edilirken ordularının dünya sıralamasındaki önemi de araştırılmaktadır. Peki, Pakistan'ın askeri gücü kaçıncı sırada?

Pakistan'ın askeri gücü ne kadar, kaçıncı sırada? Pakistan'ın askeri gücü, ordusu ve nüfusu 2025
Defne Vera Şahin

Güney Asya bölgesinde uzun yıllardır süren tarihi ve jeopolitik mücadelenin merkezinde Hindistan ve Pakistan yer almaktadır. İki ülke 1947 yılındaki bölünmenin ardından 3 kere savaşmıştır. Günümüzde ise askeri güçlerini geliştirmeye ve modernize etmeye devam etmektedirler. İki ülke de gelişmiş silah sistemleri, nükleer caydırıcılık ve bölgesel üstünlüğü amaçlayarak savunma tekniklerini yoğun bir şekilde yürütmektedir. Bu noktada ise Pakistan’ın askeri gücü merak edilmektedir.

Pakistan'ın askeri gücü ne kadar?

Eskiden aynı devlet olan Pakistan ve Hindistan arasında devam eden mücadelede askeri güç karşılaştırması da sürmektedir. Her iki ülkenin de kendi nükleer silah kapasitesi olması yıllardır devam eden bölgesel çatışmalar sebebiyle büyük bir merak konusudur.

Pakistan askeri gücü incelendiğinde ülke ilk 15 küresel askeri güçten biri olarak bilinmektedir. 2025 senesinde yapılan değerlendirmelere göre Pakistan 145 ülke arasında 12. sırada yer almıştır. Ülkenin askeri gücü nükleer caydırıcılığı, modern hava sistemleri ve JF-17 Thunder gibi savaş uçaklarından meydana gelir. Pakistan’ın ordusunda 660 bin asker ve 550 bin yedek personel bulunur. Bu açıdan bakıldığında 1 milyondan fazla asker kapasitesine sahiptir.

498 savaş uçağı bulunan Pakistan'ın JF-17 Thunder, F-16 , Mirage III/V, yükseltilmiş hava savunma sistemleri mevcuttur. Ülkenin 170 adet nükleer başlık sayısı öne çıkarken "Tam Spektrumlu Caydırıcılık" politikasını benimsemektedir. Taktiğe göre nükleer silahlara sahiptir ve caydırıcılık stratejisini işletir. Pakistan, kara kuvvetleri ve deniz kuvvetlerini geliştirmek amacıyla Çin ile iş birliği gerçekleştirmiştir. Deniz kuvvetleri 121 gemiye sahiptir.

Pakistan'ın yüz ölçümü ne kadar?

Pakistan dağlık bir ülke olarak dikkat çeker. Ülkede bulunan dağlar ortalama 7700 metre yüksekliğe sahipken bu bölge sürekli olarak karlıdır. Pakistan, 770.880 kilometre yüzölçümü sayesinde dünyanın en büyük 33. ülkesi olarak bilinir. Dünyanın en yüksek ikinci noktası olarak bilinen Himalayalar’daki K-2 Godwin Austen Zirvesi de bu ülke sınırları içerisinde bulunur. Her bir bölgenin kendi başkenti bulunur.

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Anahtar Kelimeler:
Pakistan nükleer savunma
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